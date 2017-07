"Grün-Weiß" dominiert bei den Bogenschützen

artikel-ansicht/dg/0/

Geschossen wurde eine sogenannte 144er-Runde - das bedeutet, dass auf vier unterschiedlichen Distanzen jeweils 36 Pfeile ins Ziel gebracht werden mussten. Der Dauerregen des Vortages ließ Schlimmes für den Wettkampf erahnen, doch die Regenwolken zogen am südbrandenburgischen Babben (bei Finsterwalde) vorbei und ermöglichten somit sogar Ergebnisse auf höchstem Niveau.

In Schwedt und Umgebung ist Bogensport seit Jahrzehnten ein Wettkampfsport der Generationen und Familien: Die vier doppelten Landesmeister 2017 belegen diesen Fakt wieder einmal eindrucksvoll. Vater Marco und Sohn Jan-Philip Usadel, Mutter Jaqueline und Sohn Finn, die Ehepaare Rolf und Gisela Neumann sowie Katrin und Uwe Wallura gewannen in ihren Alters- und Bogenklassen jeweils die Goldmedaille.

Heiko Poppe holte mit dem Blankbogen Titel Nummer neun für die SSV PCK. Und die Teamwertungen mit dem Recurve- und dem Jagdbogen gingen ebenfalls nach Schwedt.

Dass man sich auch ohne Titel in die Geschichtsbücher des Bogensports einschreiben kann, gelang dem Schwedter Jagdbogenschützen Andreas Tollkamp: Als Vizelandesmeister in der Altersklasse Ü 55 unterlag er dem mehrfachen Deutschen Meister, Klaus Schulze aus Werder, mit dem letzten aller 144 geschossenen Pfeile um nur einen einzigen Ring. Auf der 20-m-Distanz aber schoss der Schwedter mit 331 Ringen eine neue nationale Bestmarke. Das Jagdbogenteam in der Besetzung Tollkamp, Uwe Wallura und Marco Usadel trium-phierte mit 3440 Ringen, was den nächsten deutschen Rekord an diesem Tag brachte. Andreas Tollkamp holte sich dabei seine Goldmedaille, die ihm in der Einzelwertung verwehrt blieb.

Blankbogenschütze Poppe erinnerte sich daran, dass doch "alle guten Dinge 3 sind", und schoss in der Altersklasse Ü 55 auf der 40-m-Distanz mit 325 Ringen den dritten Schwedter deutschen Rekord bei einer Veranstaltung - ein historischer Moment. Jetzt gilt es, auf die Qualifikationen zu den nationalen Meisterschaften zu hoffen - Ende August beginnen die Championate. Dann wollen die Schützen in grün-weiß abermals auf sich aufmerksam machen. Die Meisterschaft der Damen und Herren wird am 9./10. September übri-gens in Schwedt ausgetragen.

Gold: Jan-Philipp Usadel, U 14, 1138 Rin-ge; Katrin Wallura, Ü 50 (beide Recurve), 1100; Rolf Neumann, Ü 65, 1192; Gisela Neumann, Ü 60 (beide Compound) 1255; Finn Fredrich, U 17, 690; Marco Usadel, Herren, 1117; Uwe Wallura, Ü 45, 1146; Jaqueline Fredrich, (alle Jagdbogen), 1070; Heiko Poppe, Ü 55 Blankbogen, 1249; Recurve-Team (Lisa Flanz, Andreas Gdanitz, Katrin Wallura) 3317; Jagdbogen-Team (Andreas Tollkamp, Uwe Wallura, Marco Usadel) 3440; Silber: Ashley Schröder, U 10, 229; Lisa Flanz, Damen, 1042; Andreas Gdanitz, Ü 55 (alle Recurve) 1175; Andreas Tollkamp, Ü 55, 1177; Jenny Zecha, Damen (beide Jagd), 1019; Compound-Team (Rolf Neumann, Gisela Neumann, Erika Rakel) 3795; Bronze: Svenja Schröder, U 17, 715; Ronny Schröder, Herren (beide Recurve) 513; Erika Rakel, Ü 50, Compound, 1348