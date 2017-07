Sattelzug schiebt Mini unter Lkw

artikel-ansicht/dg/0/

Birkenwerder (OGA) Ein Unfall mit zwei Schwerverletzten hat sich am Dienstagabend auf dem Berliner Ring ereignet. Zwischen Birkenwerder und dem Kreuz Oranienburg konnte ein Sattelzug nicht mehr rechtzeitig bremsen und schob einen vor ihm fahrenden Pkw Mini unter den davor fahrenden Lkw. Nach Angaben der Autobahnpolizei war der Fahrer des Sattelzuges vermutlich zu schnell. Die beiden Insassen des Mini wurden in Berliner Krankenhäuser gebracht, einer davon per Hubschrauber. Die Autobahn in Richtung Hamburg war vier Stunden gesperrt, es kam zum Stau.