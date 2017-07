Gute Nachrichten von Tessa!

artikel-ansicht/dg/0/

Birkenwerder (OGA) Grüße aus dem Krankenhaus hat Tessa Szereiks am Dienstagabend auf Facebook gepostet. Die junge Frau aus Birkenwerder, die an Leukämie erkrankt ist und sich zurzeit einer Stammzelltherapie unterzieht, schreibt: "Ich habe meine Transplantation am 07.06. hinter mich gebracht und bin sehr glücklich darüber. Ich hatte und habe mit einigen Nebenwirkungen zu kämpfen gehabt, aber mittlerweile wird es langsam besser. Falls jetzt die Frage kommt, ob ich die Stammzellen angenommen habe. Ich weiß es nicht, das zeigt sich im nächsten Jahr."Im Frühjahr hatten Helfer in Birkenwerder eine groß angelegte Stammzelltypsierung für Tessa organisiert, weil zuvor kein Spender gefunden worden war. Einige Wochen später konnte doch ein passender Spender für die Schülerin gefunden werden.