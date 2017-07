Olympisches Dorf wird revitalisiert

artikel-ansicht/dg/0/

Er kann sich noch erinnern, wie die Doppeldeckerbusse aus Berlin Tausende von Besuchern nach Elstal brachten. Bis zum 15. Juni 1936 durften alle die großzügige Anlage mit der modernen Schwimmhalle, den Sportlerquartieren und dem Speisehaus der Nationen besichtigen. Dann war Schluss für die breite Öffentlichkeit. Die Athleten bezogen nach und nach ihre Quartiere. Gerade das faszinierte Fritz: Die berühmtesten Sportler aller Nationen. Menschen aus fremden, weit entfernten Ländern, in die man damals, als Normalbürger, nie reisen konnte. Welche Mannschaft gerade einzog, sah Fritz an den Nationalflaggen, die zur Begrüßung gehisst wurden. Dann war Fritz zur Stelle und bat die Sportler um Autogramme. Mehr als 60 Unterschriften hat er in seinem Notizbüchlein. Fast alle mit Bleistift geschrieben, nur einer hatte einen Füllfederhalter dabei. Fast die gesamte Hockey-Nationalmannschaft von Indien hat sich eingeschrieben und viele, viele andere. Nur dem berühmten Jesse Owens, der in drei Sprintdisziplinen und im Weitsprung Gold gewann, ist er leider nicht begegnet. Dafür war er dabei, als die Schweizer Sportler einzogen. Fahnenschwinger warfen Flaggen in die Höhe, fingen sie wieder auf und schwenkten sie artistisch - ein traditioneller Volkssport in der Schweiz.

Später, als erst die Wehrmacht und danach die Rote Armee das Gelände militärisch nutzten, waren große Teile des Areals unzugänglich. Erst nach der Wende begann man sich wieder für das ehemalige Olympische Dorf zu interessieren. Der Verein "Historia Elstal" veranstaltete Führungen. Fritz Wandt und Claus Soyka, ein weiterer Zeitzeuge, waren dabei. "Immer wieder habe ich mir gewünscht, dass diese historische Stätte mal aus dem Dornröschenschlaf erwacht", sagt Fritz Wandt.

Nun scheint sein Wunsch in Erfüllung zu gehen. Am Dienstag griffen vier Männer zu nagelneuen blauen Spaten und setzten sich dazu farblich exakt abgestimmte Helme auf. Symbolisch vollzogen Staatssekretär Gunther Adler und Bürgermeister Holger Schreiber gemeinsam mit Erik Rossnagel vom Planerbüro terraplan und Thomas Jebsen vom Vorstand der Deutschen Kreditbank den ersten Spatenstich für ein besonderes Projekt. Eine rund 10 ha große Teilfläche des insgesamt 52 ha umfassenden Areals soll zu einem Wohngebiet ausgebaut werden. Bau- und Flächendenkmäler werden saniert und erhalten. Keine leichte Aufgabe, wenn man den überwiegend maroden Zustand der Gebäude bedenkt. Im ehemaligen "Speisehaus der Nationen" sind rund 100 Wohnungen geplant. Westlich davon entstehen auf 20 Baufeldern neue Ein- und Mehrfamilienhäuser nach dem Siegerentwurf des Architekturbüros Schmidt von Holst. In seiner Ansprache gratulierte Staatssekretär Gunther Adler der Gemeinde Wustermark zu ihrer Ausdauer und dem Willen, das historische Erbe zu erhalten. Er teilte mit, dass das Vorhaben als Premiumprojekt in das bundesweite Investitionsprojekt "Nationale Projekte des Städtebaus" aufgenommen wurde und Fördermittel in Höhe von 2,3 Mio. Euro zugesagt seien.

Weitere 1,3 Millionen Euro will die Gemeinde dazugeben. Der größere Rest muss von den Investoren kommen. Die entstehenden Wohnungen sollen verkauft oder für maximal 10 Euro pro Quadratmeter vermietet werden.

Das Notizbüchlein mit den vielen Autogrammen hat Fritz Wandt noch immer. Der heute 93jährige hütet seinen Schatz. Interessierten zeigt er ihn aber bereitwillig. Die Schrift verblasst langsam. Aber das Olympische Dorf wird nun saniert. In Anlehnung an Theodor Fontane zitiert er gern einen Spruch "Alles Alte, soweit es Anspruch darauf verdient, sollen wir verehren, aber für das Neue sollen wir leben." Besser kann man es nicht auf den Punkt bringen.