Mehr Platz für Kinder benötigt

2016 wurden in Friedland und seinen Ortsteilen 23 Kinder geboren, ein Jahr zuvor waren es 22. Auch dieses Jahr verspricht ein kinderreiches zu werden. Neun Kinder erblickten bereits das Licht der Welt, acht weitere seien zu erwarten, hat Rathaus-Mitarbeiterin Stefanie Drews, zuständig für Kindereinrichtungen und Senioren, erfahren. Damit zeichnet sich für die Stadt eine Trendwende ab. Denn in den Vorjahren wurden mit Ausnahme des Jahres 2010 (29 Geburten) im Schnitt nur 15 Kinder jährlich geboren. Der jüngste Kindersegen hat sich inzwischen in den Kindertagesstätten bemerkbar gemacht, die 29 Kinder des Ausnahmejahres 2010 werden jetzt eingeschult. Mit dem neuen Schuljahr wird die Auslastung des Hort von aktuell 90 auf 108 sprunghaft ansteigen. Deshalb ist eine Kapazitätserweiterung geplant: Der ehemalige Kreativraum im Untergeschoss, der bislang als Garderoben-Notlösung genutzt wurde, wird wieder reaktiviert. Möglich wird dies dadurch, dass die Schule einen angrenzenden Raum freigibt. Dort soll künftig die Garderobe dauerhaft sein. Durch den Umbau, der in den Sommerferien erfolgt, erhöht sich die Hortkapazität von 100 auf 110 Schüler.

Auch die Kita Biene Maja in Pieskow wird räumlich erweitert. Dort soll die Kapazität von 35 auf 44 Plätzen steigen. Möglich wird dies durch einen neuen Gruppenraum und eine neuen Garderobenraum. Positiver Nebeneffekt: Durch die Erweiterung kann der Bewegungsraum, der bisher für die Betreuung der in den letzten Jahren zahlreicher gewordenen Kleinkinder mitgenutzt wurde, wieder voll für seien ursprünglichen Zweck zur Verfügung stehen. Die Kita soll außerdem einen Rampe erhalten, die für Kinderwägen und Lebensmittellieferungen genutzt werden kann. Außerdem ist geplant, den Spielplatz neu zu gestalten.

Eine Neugestaltung der Außenanlagen ist auch für die Kita Pusteblume in Groß Muckrow geplant. Derzeit beträgt die Kapazität der Einrichtung 35 Kinder, eine Erweiterung ist vorerst nicht vorgesehen. Die Außenanlage wird barrierefrei ausgeführt. So ist eine Rampe geplant, die unter anderem für Kinderwägen genutzt werden kann. Im Zuge der Bauarbeiten wird auch die Fassade des Gebäude gedämmt.

Die Stadt hatte bereits 2015 die Kita Pusteblume in Friedland durch einen grundlegenden Umbau vergrößert. Die Kapazität konnte so von 50 auf 63 Kinder gesteigert werden. Mit 62 belegten Plätzen ist diese Einrichtung gut ausgelastet.

Aktuell wird die Umgestaltung des Spielplatzes geplant. In diesem Zuge werden auch neue Spielgeräte angeschafft. Ein neues Piraten-Spielschiff ist diesen Frühling in Eigeninitiative aufgebaut worden. Die Umgestaltung der Außenanlagen wird durch eine 90-Prozent-Förderung der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) finanziert. Der Umbau ist für den Zeitraum zwischen dem 14. und 25. August vorgesehen.

Bitterer Wermutstropfen am Rande: Die Idee, ein angrenzendes Grundstück in das Kindergartengelände zu integrieren, und dort einen Abenteuerspielplatz zu errichten, hat sich zerschlagen. Grund ist, dass der Boden des Grundstücks kontaminiert ist. Dies haben Bodenproben ergeben, die die Stadt nach entsprechenden Hinweisen in Auftrag gegeben hat. Das Grundstück wurde zu DDR-Zeiten als Müllablagerfläche genutzt.