"Wenn beide Räder fehlen, ist es langsam kein Fahrzeug mehr", meint Riemann. Erst dann könne solch marodes Rad von seinen Mitarbeitern ebenso entfernt werden wie ein solches, das eine Verletzungsgefahr darstellt. Ansonsten gelte, dass das Knacken eines Fahrradschlosses und das Entfernen des Drahtesels auch für seine Crew als Diebstahl zählt. "Daher können und werden wir diese Fahrräder nicht beseitigen."

Für Petra Röthke-Habeck (Grüne), die die Anfrage gestellt hat, war Riemanns Antwort nur wenig befriedigend. Das war schon deshalb der Fall, weil Riemann von ganzen zwei Rädern sprach, die entsorgungsreif seien. Die Grünen hatten aber - ebenso wie es eine Zählung dieser Redaktion ergab - bis zu 18 völlig kaputte und verdreckte Drahtesel rund um den Postplatz ausgemacht.

"Haben Sie sich denn mal mit der Stadt Münster darüber ausgetauscht?", wollte die Stadtverordnete wissen. Riemann verneint. Michael Müller, Abteilungsleiter im dortigen Ordnungsamt, bestätigt, dass marode Fahrräder ein Problem darstellen. Doch in einer der fahrradfreundlichsten Städte Deutschlands hat man dafür eine Lösung gefunden: "Im Rahmen von Reinigungsaktionen, die den Bereich der Fahrradständer mit einschließen, wird das Areal eine Woche zuvor mit Flatterband abgesperrt." Da auf die Aktion hingewiesen wird, "stellt sich die Frage des Diebstahls nicht", argumentiert er. Notfalls werden die Schlösser geknackt. Die Räder verbleiben dann in der städtischen Fundstation. "Aber der größte Teil davon wird nie abgeholt." Die Münsteraner selbst würden diese Aufräumaktionen sehr begrüßen.

Ähnliche Erfahrungen hat auch Bernau gemacht. Dort betreibt die Stadt ein Parkhaus für Fahrräder. "Wenn ein Rad über Monate nicht bewegt wurde, kommt es in einen abschließbaren Raum." Abgeholt werde kaum ein Drahtesel.

Mit dem Rad-Parkhaus hat Bernau übrigens beste Erfahrungen gemacht. Ähnlich wie in Hennigsdorf kommen sehr viele Pendler mit dem Rad zum Bahnhof. Das 2013 eröffnete Parkhaus hat 566 Stellplätze, davon 58 sichere Parkboxen. Um eine solche mieten zu können, gebe es bereits eine Warteliste. Für Fahrradhelme und Taschen gibt es Schließfächer. Zudem wird die Abstellanlage videoüberwacht. Besonders praktisch für die Pendler zwischen Zug und Rad, ist der Service, dass ein direkter Zugang vom S-Bahnsteig zum Parkhaus existiert.

Wäre ein solches Rad-Parkhaus nicht auch eine in die Zukunft weisende Lösung für Hennigsdorf? Schon jetzt sind die Stellplätze knapp. Und selbst nach der Umgestaltung wird es effektiv kaum mehr Plätze geben. Denn die bislang eher illegal genutzten Stellmöglichkeiten an den Baumgittern fallen weg. Für Städte mit S-Bahn-Endbahnhof sieht der in Hennigsdorf lebende Landesvorsitzende der Grünen, Clemens Rostock, das durchaus als sinnvoll an. Gern würde er das mit weiteren Serviceangeboten wie einer Fahrradreparaturwerkstatt verbinden. Röthke-Habeck hingegen sieht es als sinnvoller an, im privat betriebenen Parkhaus am Postplatz einen Teil des Erdgeschosses Fahrrädern zu überlassen. Für Autos sei auf den oberen Parkdecks genügend Platz. Sie würde es begrüßen, wenn der Bauausschuss mit dem Parkhaus-Inhaber einen Vor-Ort-Termin ausmachen würde. Einen Neubau - etwa auf der freien Fläche neben der künftigen Regenbogenschule - würde sie weniger begrüßen: "Das sind so wertvolle Flächen. Erst wenn alle anderen Ideen ausgeknautscht sind, kann man über solch ein Fahrrad-Parkhaus nachdenken." Ihr Parteikollege Rostock hat noch eine andere Idee, Platz für Fahrräder zu schaffen. "Auf bestimmten Flächen vor dem Bahnhof könnte das Abstellen von Rädern zeitlich begrenzt werden." Natürlich gehe es nicht um eine Stundenbegrenzung wie beim Autoverkehr, sondern eher um einen Wochenrhythmus. Zwar sollten die Ordnungshüter nicht zu streng sein. Doch sie hätten ein Mittel, kaputte Fahrräder zu entfernen.