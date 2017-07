Landrat und Bürgermeister wehren sich gegen Gerüchte

artikel-ansicht/dg/0/

Landrat Ludger Weskamp (2.v.l.) war am Dienstag in Postdam. Dort wurde über die Soforthilfe für Oberhavel gesprochen. Innenminister Karl-Heinz Schröter, Ministerpräsident Dietmar Woidke, Finanzminister Christian Görke, waren dabei. © Landratsamt

"Der Einsatz der Feuerwehr wird nicht vom Bürgermeister, sondern von der Leitstelle koordiniert", sagte Laesicke und lobte den Einsatz der Wehrleute in Leegebruch. Oranienburg habe auch niemals ein Interesse an einer Eingemeindung gehabt. Dafür gebe es keine Notwendigkeit. "Wir haben eine gute Größe und hegen keine Expansionsgedanken", so Laesicke. Im Übrigen sei Leegebruch bei der kommunalen Neuordnung 2003 schon groß genug für die Eigenständigkeit gewesen und seither gewachsen.

Landrat Ludger Weskamp (SPD) hatte bereits am Montag erklärt. "Das ist absurd und eine nicht akzeptable Unterstellung." Der SPD-Kreisfraktionsvorsitzende Andreas Noack forderte im Kreisausschuss rechtliche Konsequenzen für Facebook-Nutzter, die falsch konstruierte Meldungen verbreiteten. Weskamp soll sogar bedroht worden sein.

Um Gerüchten zu entgegnen, hatte der Landrat zudem mehrfach erklärt, dass auch bei Ausrufung eines Katastrophenfalls nicht mehr Hilfe zur Verfügung gestellt worden wäre.