Tim Wiese holt 3000-Meter-Silber

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MOZ) Am zurückliegenden Wochenende ist für die Nachwuchsruderer der 49. Bundeswettbewerb für Jungen und Mädchen ausgetragen worden - erst zum zweiten Mal nach 1996 fand er in Brandenburg statt. Dieser Wettbewerb ist für die jüngeren Jahrgänge vergleichbar mit der nationalen Meisterschaft, also der Wettkampfhöhepunkt des Jahres. Ein Schwedter war mit dabei: Tim Wiese. Er jubelte am Ende über eine Silbermedaille.

artikel-ansicht/dg/0/1/1586370/

Der Beetzsee war Ziel von insgesamt 1070 Ruderern, die mit ihren Betreuern aus allen 16 Bundesländern anreisten, um sich an drei Tagen im dreigeteilten Sportwettkampf zu messen. Außerdem waren noch mehr als 1000 Helfer aus dem gesamten Bundesgebiet im Einsatz, unter anderem auch die Schwedterin Sophie Beutel.

Die Wettbewerbe begannen am Freitagmorgen mit den Langstrecken-Rennen über 3000 Meter. Diese Disziplin konnte die Ruderjugend Nordrhein-Westfalen für sich entscheiden. Für die Brandenburger Mannschaft war Tim Wiese im Einer der 14-Jährigen am Start. Er erreichte in seiner Abteilung Platz 2 und gewann damit Silber. In der Gesamtwertung hätte er den zehnten Rang von 24 Teilnehmern belegt - auf Grund der widrigen und stark wechselnden Witterungsbedingungen wurde diese Wertung in diesem Jahr allerdings nicht vorgenommen.

Der zweite Tag ist traditionell dem sogenannten Zusatzwettbewerb vorbehalten. Diese zu absolvierenden allgemein-athletische Disziplinen fließen ebenfalls in die Gesamtwertung des Bundeswettbewerbs ein. Auch der zeitweilige Regen konnte die Aktiven nicht aufhalten, die mit großem Engagement die acht zu absolvierenden Aufgaben bewältigten. Die höchste Punktzahl und somit den ersten Platz erreichte dabei die Berliner Ruderjugend. Hier konnte Tim mit seiner Mannschaft Rang 3 erringen.

Der dritte Tag stand ganz im Zeichen der Bundesregatta über 1000 Meter. Das Wetter hatte ein Einsehen: Es war größtenteils trocken, aber teilweise herrschte böiger Wind. Aufgeteilt nach den Ergebnissen der Langstrecke, traten die Jungen und Mädchen in direkten Vergleichen gegeneinander an. Auch in diesem Wettbewerb hatten die Sportler aus Nordrhein-Westfalen letztlich die Nase vorn und entschieden die Pokalwertung für sich. Brandenburg belegte den (stets undankbaren) vierten Platz.

Bei der Bundesregatta ruderte sich Tim Wiese in seiner Abteilung auf den dritten Platz - auch hier fehlte ein bisschen Glück: Mit nur 0,3 s Rückstand zum Zweiten war er bester Brandenburger Teilnehmer im Einer seiner Jungen-Altersklasse.