Konter von Theo Herz brechen den Bann

Bernau (MOZ) Der zweite Kampftag in der Judo-Landesliga begann für die Teamkapitäne des JSV Bernau, Martin Scholz und Frank Friedrich, wirklich nicht erfreulich, denn auch dieses Mal mussten sie kurzfristig auf wichtige Leistungsträger verzichten. So zog dann eine etwas kleinere Judo-Formation in die Lausitz nach Spremberg. Mit einem Sieg, zwei Niederlagen und Platz sechs nach dem ersten Kampftag hatten sich die Bernauer Judoka vorgenommen, den einen oder anderen Sieg und wertvolle Punkte gegen den KSC Strausberg, der zweiten Mannschaft von KSC Asahi Spremberg oder dem HSV Cottbus mit nach Hause zu nehmen.

So war es dann auch gleich der erste Kampf gegen Spremberg II, wo die Bernauer in der +90 kg-Gewichtsklasse, wegen der Ausfälle den ersten Punkt abgeben mussten. Der zweite Kampf fing ebenfalls nicht sonderlich gut an, denn Theo Herz (-73kg) ließ sich mit dem ersten Angriff gleich überrumpeln und werfen. Da es aber kein voller Punkt war, wurde diese Aktion die Schlüsselszene und Weckruf für die darauffolgenden Begegnungen. Besser eingestellt folgte Herz anschließend den Anweisungen seines Trainers und gewann diesen Kampf eindrucksvoll mit Uchi-Mata (Innenschenkelwurf). Fortan wurde keine Begegnung mehr abgegeben und die Bernauer Judoka, Paul Roll (66 kg) Martin Scholz (81 kg) Khalid Arman(90 kg) siegten am Ende mit 4:1 gegen Spremberg II.

Auch gegen Strausberg ging der erste Punkt knapp und unglücklich verloren. Und auch hier musste Herz fast aussichtslos in der Festhalte liegend, gegen Tim Paulat alle Kräfte mobilisieren. Die Pointe war, dass er sich befreite und gleich in der darauffolgenden Aktion seinen Gegner selbst bis zum Sieg festhalten konnte. Mit dem überraschenden Sieg war wieder der Bann gebrochen und anschließend hatten Hendrik Voigtländer, Paul Roll und Paul Weber-Markert den Sack zugemacht und die Begegnung verdient mit 4:1 gewonnen.

Die letzte Begegnung des Tages gegen den HSV Cottbus war nichts für schwache Nerven, aber ein Augenschmaus für alle Beteiligten. In diesem Aufeinandertreffen haben die Bernauer mit 2:3 den Kürzeren gezogen. Alle Kämpfe waren eng und bis zum Schluss auf Messers Schneide. Abgezockt hatte Hendrik Voigtländer seinen Kampf in der Gewichtsklasse -81 kg gestaltet. Wie er einen Rückstand aufholte, eine für alle kuriose und strittige Entscheidung gegen sich wegsteckte und im Golden Score (Verlängerung bei Gleichstand) seinen Gegner festgehalten hat war beeindruckend. Wen wunderts, den zweiten und letzten Sieg für den JSV Bernau gegen Cottbus holte Theo Herz mit einem gelungenen O-Uchi-Gari (Innensichel) für das ersatzgeschwächte Bernauer Judo-Team.

1. JC Frankfurt (Oder) 10: 0 2. KG PSV Frankfurt/Oder/RSV Eintracht 8: 2 3. SV Motor Babelsberg 6: 4 4. KSC Strausberg 6: 4 5. HSV Cottbus 6: 4 6. JSV Bernau 6: 6 7. JC Bad Belzig 4: 6 8. KSC Asahi Spremberg II 2:10 9. JV Ludwigsfelde 0:12