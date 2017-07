Trafo-Galerie bietet Kunst an ungewohntem Ort

artikel-ansicht/dg/0/

Regenmantel (MOZ) Im Falkenhagener Ortsteil Regenmantel kann man wieder Neues beim Blick ins alte Trafo-Häuschen entdecken. Viele Stammgäste, aber auch neue Besucher haben das fünfjährige Bestehen der Trafo-Galerie gefeiert. Mit Matthias Friedrich Mücke hat Galerist und Organisator Michael Pommerening einen renommierten Künstler gewonnen. Er zeigt sowohl in Regenmantel als auch in den Galerien im alten Waagehaus Dolgelin und im einstigen Trafo in Reitwein Arbeiten aus seinen Künstlerbüchern.