Festival-Atmosphäre nur im Zelt

Wriezen (MOZ) Jetzt kommen die Vorbereitungen des Village Festivals langsam in Fahrt. In dunklem lila und sonnengelb verweisen Plakate auf das Musikevent, welches am 14. und 15. Juli Festivalluft in die Oderbruchstadt bringen wird. Auch das Übernachten in Zelten wurde nun offiziell bestätigt.

"Wir haben 500 Plakate aufgehängt", sagt Martin Genßler, einer der Hauptinitiatoren des Festivals. Die reichen von Strausberg über Prötzel ins Oderbruch und nach Bad Freienwalde. Und natürlich hängen auch zahlreiche im Festivalort selbst, in Wriezen.

Der Termin für das Village Festival rückt nun immer näher. Und die Vorbereitungszeit wird immer enger. Aber, so Martin Genßler, "wir sind guter Dinge". Ein kleines Schriftstück hat im am vergangenen Wochenende noch einmal frischem Wind gegeben. Ein Brief, mit dem das Festival erst zu einem richtigen Festival wird. "Wir haben jetzt die offizielle Bestätigung, dass auf dem Gelände der Freilichtbühne und auf dem alten Sportplatz in Zelten übernachtet werden kann", sagt der 29-Jährige.

Übernachten im Zelt? Das ist neu. In den vergangenen drei Jahren - das Village Festival feiert in diesem Jahr seine vierte Auflage - war es offiziell nicht möglich. "Das wird jetzt nochmal ein ganz anderes Flair bringen", sagt Martin Genßler. Und, so hofft er, einigen der Besucher, die von außerhalb kommen, die Möglichkeit geben, auch an beiden Tagen vollständig das Oderbruch zu genießen.

"Wir haben viele Unterstützer aus der Stadt, die wir diesbezüglich bewerben", sagt der Initiator. Zum Beispiel will das Festivalkomitee die Gäste animieren, eine Kanutour auf der Alten Oder zu machen. "Wenn wir in Wriezen schon ein Festival haben, sollen auch die lokalen Unternehmer etwas davon haben", so Martin Genßler.

Der Aufbau an der Wriezener Freilichtbühne beginnt am 13. Juli, einen Tag vor Festivalstart. "Wir werden bereits früh beginnen. Es gibt viel zu tun", so Martin Genßler, der als Sänger der Wriezener Haus- und Hofband "Helio" am Festival auch mit seinen drei Bandkollegen Thomas Wesemann, Gordon Grund und Erik Lankau auf der Bühne stehen wird.

"Für den Aufbau suchen wir immer noch Freiwillige, die uns helfen möchten", sagt Martin Genßler. Eine Zeit möchte er dafür nicht festlegen, "denn wir freuen uns einfach über jeden, der an dem Festival mitwirken will", so der Helio-Sänger.

Eine weitere positive Nachricht hat Martin Genßler in den vergangenen Tagen erreicht. "Alle Bands und Sänger haben ihre Auftritte bestätigt." Das freut ihn umso mehr, weil sich das Festivalkomitee in diesem Jahr, zwei bundesweit bekannte Fische an Land gezogen hat: die Kultband "City" (spielt am Sonnabend) sowie die Indie-Band "Die Killerpilze" (spielen am Freitag), die bereits für einen Echo nominiert waren.

Froh ist der Sänger auch über den Zuspruch regionaler Bands. "Wir haben in den letzten Wochen einige Anfragen erhalten", sagt Martin Genßler. So haben die Initiatoren auch ihre zwei Newcomer gefunden, die ebenfalls die Chance bekommen, sich zu präsentieren: Spielen werden der Singer-Songwriter "Arvid Johann" und die Band "Deutlich".

Da die Wriezener Wohnungsbaugesellschaft, die HaGeBa, das Festival als Hauptsponsor unterstützt, vergibt das Unternehmen eine begrenzte Zahl an Freikarten, die zu den üblichen Geschäftszeiten in der Krausenstraße 7 in Wriezen abgeholt werden können.

Karten sind online unter www.village-festival.de oder in folgenden Vorverkaufsstellen: Augenoptik Düntzsch in Wriezen und Bad Freienwalde, an der Theaterkasse im Handelscentrum Strausberg sowie im Musikcenter Deuil in Wriezen erhältlich. Einzeltickets kosten ab 15,75 Euro plus Gebühren, das komplette Wochenende ab 31,50 Euro. Mit dem Fünf-Freunde-Ticket wird nur der Preis für vier Besucher fällig.

Wer auf dem Festivalgelände zelten möchte, sollte sich unter info@village-festival.de anmelden. Auch freiwillige Helfer können sich dort anmelden.