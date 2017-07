Rotary-Präsidentschaft übergeben

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Augenoptikermeister Thomas Frenzel ist der neue Präsident des Rotary Clubs Strausberg. Am Montagabend übernahm er das Ehrenamt im Golfclub Wilkendorf von René Berlitz. Die Rotarier können auf 15 Jahre in Strausberg zurückblicken. Dazu gratulierte auch der Rotary-Governor des Districts 1940, Helmut Rohde. Die Schülerband Haifischkutter mit Sängerin Clarissa Schöppe begleitete das Treffen mit anspruchsvollen Popsongs.

Der Strausberger Rotary-Club könne nicht nur auf eine sehr aktive Jugendarbeit mit 36 entsandten und 36 aufgenommenen Austauschschülern in den 15 Jahren verweisen, er sei auch im Altersdurchschnitt der jüngste Club deutschlandweit. Der scheidende Präsident hob in der Bilanz seit der Gründung 2002 die zwölf Benefizkonzerte bei der Bundeswehr hervor, die mehr als 5000 Besucher erfreuten und 50 000 Euro Spenden einbrachten. Insgesamt konnte Rotary Strausberg seit der Gründung 150 000 Euro Spenden einwerben und sozialen Zwecken zukommen lassen. So verteilte er im Projekt "Lesen Lernen - Leben Lernen" 1500 Bücher an 60 Schulklassen, organisierte seit 13 Jahren das jährliche Rotary-Kidscamp für benachteiligte Kinder. In den Anfangsjahren unterstützte er die DRK-Wasserwacht und die Feriencamps der Arbeiterwohlfahrt ebenso wie die Strausberger Tafel und das Frauenhaus in Altlandsberg.

Kerstin Frenzel, die maßgeblich die Jugendarbeit und den Schüleraustausch managt, betonte, dass drei Viertel aller Austauschschüler keine Kinder aus Rotarierfamilien waren, eine Tatsache, die auch Bürgermeisterin Elke Stadeler neu war, wie sie bei ihrem Grußwort einräumte. Sie schätze sehr das ehrenamtliche Engagement in den Serviceclubs. Thomas Frenzel stellte seinen neuen Vorstand vor: Gilles Grillot ist Schatzmeister, Ila Schöppe Clubmaster, Sören Heinz Sekretär, Past President René Berlitz und Incoming Tilmann Kuhn.