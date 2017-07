Preis-Explosion setzt sich fort

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1586376/

In die Statistik sind nach Angaben von Oliver Köhler, Sprecher der Kreisverwaltung Barnim, die Daten aus etwa 3000 notariell beglaubigten Kaufverträgen über den Eigentumswechsel an Grundstücken eingeflossen. "Für das Geschäftsjahr 2016 ist bezüglich der Umsätze eine einheitliche Tendenz nach oben zu verzeichnen", betont Oliver Köhler. Die Zahl der Kauffälle sei um zehn, der Flächenumsatz um 20 und der Geldumsatz sogar um 49 Prozent gestiegen.

Im Detail trifft der Grundstücksmarktbericht zum Beispiel Aussagen darüber, wie sich der Kaufpreis für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser entwickelt hat. Gegenüber dem Vorjahr ist in diesem Teilmarkt eine Preissteigerung um rund zehn Prozent festzustellen. Im Berliner Umland hätten bis 1990 erbaute Häuser im Durchschnitt 175 000 Euro gekostet. Für zwischen 1991 und 2013 errichtete Häuser wurden 270 000 Euro fällig, für Häuser, die 2014 und 2015 entstanden sind, waren 300 000 Euro zu zahlen. Im weiteren Metropolenraum, so werden die berlinferneren Gegenden bezeichnet, waren für die gleiche Staffelung 115 000, 205 000 und 255 000 Euro zu überweisen.

Auch bei Doppelhaushälften gilt als preisentscheidend, ob sie im Berliner Umland oder weiter weg standen. Bis Baujahr 1990 wurden bei Berlin 135 000 Euro fällig, ab Baujahr 1991 waren es 235 000 Euro. Im weiteren Metropolenraum kostete eine bis 1990 errichtete hochgezogene Doppelhaushälfte vergleichsweise niedrige 80 000 Euro, ab 1991 waren es 200 000 Euro.

Im Barnim wurden im vorigen Jahr alles in allem 230 Eigentumswohnungen erstmals verkauft, 2015 standen nur 14 Erstverkäufe zu Buche. Die Preise pro Quadratmeter Wohnfläche lagen zwischen 1100 und 3300 Euro. Laut Grundstücksmarktbericht waren 2016 allein auf dem Kasernengelände am Schönfelder Weg in Bernau, das zum Areal "Wohnen am Panke-Park" entwickelt wird, rund 170 Eigentumswohnungen veräußert worden - für durchschnittlich 2500 Euro pro Quadratmeter. Alles in allem sollen dort etwa 600 Eigentumswohnungen hochgezogen werden, die zwischen 43 und 158 Quadratmeter groß sind. Hingegen fielen die Preise für gebrauchte Eigentumswohnungen, die vor 1992 gebaut wurden, niedriger aus. Die Spanne lag bei zirka 500 bis 2000 Euro pro Quadratmeter.

Der Grundstücksmarktbericht beleuchtet überdies, was sich bei den mit Wochenendhäusern bebauten Grundstücken getan hat, von denen 2016 etwa 160 verkauft wurden. In Erholungsgebieten wurden dafür durchschnittlich 40 000 Euro bezahlt. Für Wochenendgrundstücke, deren Gebäude Bestandsschutz genießen, flossen im Mittel im Berliner Umland 40 000 Euro und im weiteren Metropolenraum 20 000 Euro, geht aus dem Zahlenmaterial hervor.

Bauerwartungsland wurde in einer Spanne von 10 bis 65 Prozent des Wertes veräußert, den baureifes Land besitzt.

Grundstücksmarktbericht 2016, gegen Gebühr verfügbar, Bestellung per E-Mail an gutachterausschuss@kvbarnim.de möglich