Friedland (MOZ) Die Stadt Friedland will ein neues Angebot für Familien mit Kindern im Alter bis sechs Jahren sowie für werdende Eltern schaffen. Bis 17. Juli wird die Stadt nach Auskunft von Bürgermeister Thomas Hähle einen Antrag auf Förderung eines Eltern-Kind-Zentrums beim Kreis einreichen. Dort ist seit Jahresbeginn eine entsprechende Förderrichtlinie in Kraft.

In Friedland denkt man laut Hähle an ein mobiles Konzept: "Wir wollen mit unserem Angebot möglichst viele Bürger in der Fläche erreichen". Die Förderrichtlinie sieht vor, die Hälfte der Personalkosten bezogen auf 20 Wochenstunden sowie einen einmaligen Sachkostenzuschuss zu finanzieren. Friedland will zusätzlich zu den 20 geförderten Wochenstunden zehn weitere Wochenstunden finanzieren. "Das ist angesichts unserer vielen Ortsteile notwendig", begründet der Bürgermeister. Der Sachkostenaufwand werde noch ermittelt.

"Mobil" bedeutet, dass der Betreuer oder die Betreuerin des Eltern-Kind-Zentrums künftig mit einem Fahrzeug verschiedene Orte aufsucht, darunter Groß Briesen, Weichensdorf, und Friedland. Die Angebote sind aus einer Bürgerbefragung im Frühjahr abgeleitet. Damals hatte die Jugendsozialarbeiterin der Stadt, Anja Habermann, die Wünsche der Familien mit einem Fragebogen erkundet.

Im ersten Konzept sind nun eine Krabbel- und Spielgruppe für Kinder im Alter bis drei Jahren, Elternsport, Babytreff, Elternfrühstück, eine Spielgruppe für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren, Eltern-Kind-Sport, Elterncafé, Kreativnachmittage, Elternbildung mit Vorträgen, Familiensprechstunden, Spielplatzpicknick, Kinderflohmärkte und Ausflüge vorgesehen.

Bisher hat nur die Gemeinde Steinhöfel einen Antrag für den Aufbau eines Eltern-Kind-Zentrums beim Kreis eingereicht. Außer Friedland ist die Gemeinde Schöneiche dabei, einen Antrag zu formulieren. Die Standorte mit bestehenden Eltern-Kind-Zentren, dazu gehören die Städte Storkow, Eisenhüttenstadt, Erkner und Beeskow sowie die Gemeinden Briesen, Grünheide und Woltersdorf, wollen von der neuen Fördermöglichkeit ebenfalls profitieren und haben entsprechende Anträge eingereicht, teilt das Jugendamt mit. Die Frist zur Antragstellung endet am 30. September dieses Jahres.