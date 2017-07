Pandas müssen wahrscheinlich drinnen bleiben

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und der chinesische Staatspräsident Xi Jinping werden die beiden Panda-Bären während des großen Festaktes heute Nachmittag wahrscheinlich nur durch eine Scheibe bewundern können. "Die starken Regenfälle der letzten Tage haben zu einer Bauverzögerung auf der Außenanlage geführt", hieß es am Dienstag in einer Mitteilung des Berliner Zoos.

Das Gehege sei zwar inzwischen fertig, aber für eine Generalprobe, bei der die Pandas in Ruhe die Anlage erkunden können, sei keine Zeit mehr gewesen. Um sie nicht zu verschrecken, sollen Meng Meng und Jiao Qing während des großen Medienrummels in der Innenanlage bleiben, an die sich die Bären schon gewöhnt hätten, erklärte eine Sprecherin auf Anfrage.