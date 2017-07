artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Jetzt ist es amtlich: Helmut Preuße (61), Geschäftsführer der Technischen Werke und der Stadtwerke, geht zum Jahresende in den Ruhestand. Er hat Ende vergangener Woche die Belegschaft des Unternehmensverbundes über diesen Schritt informiert. Zuvor hatten Aufsichtsrat und Stadtverordnete die Weichen dafür gestellt.

Ein aussichtsreicher Kandidat für die Stelle als Alleingeschäftsführer für beide GmbH scheint bereits gefunden, der Führungserfahrungen in kommunalen Betrieben sowie Kenntnisse im Energie- und Telekommunikationsmarkt aufweist.

Der Aufsichtsrat hatte auf Wunsch von Preuße einen Nachfolger gesucht und die Stelle ausgeschrieben. Nach Informationen aus dem Rathaus soll es um die 20 Bewerber für den Posten gegeben haben. Etwa ein halbes Dutzend Kandidaten sei zu Gesprächen eingeladen worden. Einer davon gilt als aussichtsreich. Der Name soll aber erst im Verlauf des Sommers öffentlich bekannt gegeben werden, wenn alle Details geklärt sind.

Preuße soll ihn wahrscheinlich ab September einarbeiten.

Die Stadtverordneten hatten sich auf ihrer jüngsten Sitzung hinter verschlossenen Türen mit dem Vorgang befassen müssen und werden dazu noch einmal am 13. September beraten, um ihren Segen zu allen notwendigen Veränderungen und Vertragsdetails zu geben.

Preuße geht am 30. November, kurz nach seinem 62. Geburtstag, in den Ruhestand. Er hat die Schwedter Stadtwerke dann seit ihrer Gründung 1991 mehr als ein Vierteljahrhundert lang erfolgreich geführt. Seit 20 Jahren ist Preuße in Personalunion auch Geschäftsführer der Technischen Werke Schwedt, die seit 1999 das Schwedter Freizeit- und Erlebnisbad Aquarium, seit 2006 das Kino Filmforum und seit 2014 auch den Hafen betreiben.

Unter der Führung von Helmut Preuße haben sich die Stadtwerke Schwedt und die Technischen Werke zu einem wirtschaftlich erfolgreichen Unternehmensverbund entwickelt, der Schwedt mit Strom, Fernwärme und Gas versorgt, Telefon- und Internetdienste anbietet, einen Hafen betreibt und beliebte Freizeiteinrichtungen unterhält. Die kommunalen Unternehmen versorgen mit ihren 120 Mitarbeitern 20500 Kunden mit Energie und Telekommunikationsleistungen.

Außerordentliche Verdienste hat er sich über viele Jahre zudem als Vorsitzender der Landesgruppe Berlin-Brandenburg des Verbandes Kommunaler Unternehmen (VKU) und als Präsidiumsmitglied des VKU erworben, dort und anderswo Schwedt und dessen Kommunalunternehmen landes- und bundesweit bekannt gemacht. Preuße sitzt zudem im Landesgruppenvorstand Berlin-Brandenburg des Bundesverbandes Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Er ist auch Vorstandsmitglied im Arbeitgeberverband energie- und versorgungswirtschaftlicher Unternehmen (AVEU) sowie Mitglied der Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg (IHK).

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Bürgermeister Jürgen Polzehl, sagt: "Wir können stolz auf Leute wie Helmut Preuße sein, die über mehr als ein Vierteljahrhundert solche Leistungen für die Stadt und ihre Bürger erbracht haben. Er ist mit seinen Aufgaben gewachsen und gilt heute als einer der erfolgreichsten Geschäftsführer kommunaler Unternehmen in Berlin und Brandenburg."

Und weiter: "In einer schrumpfenden Stadt hat er mit seiner Mannschaft den Umsatz verdoppelt, neue Geschäftsfelder wie die Telekommunikation aufgebaut, treibt die Digitalisierung voran und die Nutzung erneuerbarer Energien mit Windkraftanlagen. Das Unternehmen betreibt mit dem Kino Filmforum den größten Jugendklub der Stadt. Der Unternehmensverbund ist eine wichtige Säule der Daseinsvorsorge in der Stadt."