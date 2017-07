Polderfläche bewährt sich

artikel-ansicht/dg/0/

Panketal (MOZ) Die Freiwillige Feuerwehr Panketal hatte vergangene Woche alle Hände voll zu tun. Innerhalb von acht Stunden waren die Einsatzkräfte zwischen 18 und 2.30 Uhr vor allem am Regenrückhaltebecken an der Stennerbuschstraße beschäftigt. 45 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz, unterstützt von den Ahrensfelder Kollegen, um ein Überlaufen zu verhindern.

"Wir sind ohne nennenswerte Schäden davongekommen", konnte Bürgermeister Rainer Fornell (SPD) nachmelden. Dass das Becken hinter dem Netto-Markt soweit abgesichert wurde, sei der Feuerwehr zu danken, die "mit maximalem Technikeinsatz abgepumpt hat". Insgesamt wurden vier Schlauchleitungen über je 400 Meter bis hin zur Brücke Solothurnstraße verlegt und dort in die Panke eingeleitet, informiert Fornell weiter. Er freut sich, denn "Schäden sind auch Dank dieses Einsatzes nicht entstanden".

Einer ersten extremen Wasserprobe wurde auch die Panke mit der sogenannten Dranseaue an der Straße der Jugend unterzogen. Ersmals, so Fornell, "hat die ihre Funktion als Polderfläche erfüllen können, wobei man den Eindruck hatte, dass da auch mehr Wasser Platz gefunden hätte." Die Gemeinde hatte die Fläche mit weiteren Partnern im Gesamtprojekt des Umbaus der Panke für derartige Fälle mit Mäandern in ihren Ursprung zurückgebaut.