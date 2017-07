Wege und Straßen werden instandgesetzt

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Beim Straßenbau ist der Beginn der Sanierung eines Teilabschnittes der Oderlandstraße das größte Straßenbauprojekt in diesem Jahr in Eisenhüttenstadt. Mit der Maßnahme wird voraussichtlich im September begonnen. Am 8. August soll in einem Sonderausschuss der Auftrag vergeben werden. Unabhängig davon sind im Stadtgebiet weitere Instandsetzungen an Straßen und Gehwegen vorgesehen.

So wird mit der alljährlichen Reparatur von Winterschäden begonnen. Die Schlaglöcher sollen bis September wieder gefüllt sein. Schwerpunkte der Arbeiten seien die Straße der Republik, die Oderlandstraße, die Cottbuser Straße sowie die Eichendorff- und die Poststraße, sagt Michael Reichl, Leiter des Fachbereiches Bauen und Liegenschaftsverwaltung. Rund 50000 Euro sind dafür im Haushalt veranschlagt. Größere Sperrungen sind nicht erforderlich. "Die Arbeiten erfolgen als Tagesbaustelle", erklärt Michael Reichl.

Ebenfalls zu den jährlich wiederkehrenden Maßnahmen gehören die Markierungsarbeiten. Schwerpunkt ist in diesem Jahr die sogenannte Europakreuzung, Straße der Republik, Ecke Oderlandstraße und Cottbuser Straße.

Bei den Instandsetzungen gilt in diesem Jahr besonders den Pflasterstraßen im Stadtgebiet das Hauptaugenmerk. Aus unterschiedlichen Gründen ist es dort zu Absenkungen und Unebenheiten auf Fahrbahnen gekommen. Momentan wird in der Fellertstraße repariert. Ende Juli, so Michael Reichl, werden Schadstellen in der Friedrich-Engels-Straße in Angriff genommen. "Arbeiten in der Glashüttenstraße sind im September/Oktober eingeplant", erläutert Michael Reichl.

Auch der Zustand vieler Gehwege ist ein Dauerärgerniss. An vielen Stellen haben sich die Betonplatten gleichsam aufgelöst. Gehwege sind eher Stolperwege. Um die schlimmsten Abschnitte instandzusetzen, sind in diesem Jahr zwei Haupt-Maßnahmen vorgesehen. Michael Reichl nennt den Gehwegsabschnitt in der Fritz-Heckert-Straße 24 bis 34. Gebaut wird dort voraussichtlich im August. Das zweite größere Projekt wird Ende August, Anfang September in Angriff genommen. "Es erfolgt die Instandsetzung des Gehweges in der Saarlouiser Straße zwischen der Heinrich-Heine-Allee und der Diehloer Straße", erläutert der Fachbereichsleiter die Maßnahme.