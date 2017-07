Angriffe aus der Datenleitung

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Cyberkriminalität wird immer mehr zu einem zentralen Feld der Sicherheitsbehörden. Das wurde am Dienstag bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes klar. Allerdings fehlt es für eine effektive Abwehr an Leuten.

Dass erbeutete Daten politische Erdbeben auslösen können, hat die US-Präsidentschaftswahl deutlich vor Augen geführt. So etwas wie der Cyber-Angriff auf die Wahlkampfzentrale der Demokraten und die gezielte Veröffentlichung von E-Mails oder anderen Dateien könnte Deutschland demnächst auch blühen. Denn im Frühjahr 2015 waren bei einer Hackerattacke auf das Kommunikationsnetz des Deutschen Bundestags 16 Gigabyte Daten in die Hände von Datendieben gelangt.

Die Bundesregierung erwartet, dass diese abgeschöpften vertraulichen Daten von Bundestagsabgeordneten nun, kurz vor der Bundestagswahl, auf Wikileaks oder einer anderen Plattform im Internet bekannt gemacht werden. "Innerlich rechne ich damit, dass das in den nächsten Wochen teilweise veröffentlicht wird", erklärte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) am Dienstag bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes.

Die Einflussnahme auf die Wahlen in Amerika und Frankreich habe gezeigt, dass ausländische Mächte im Vorfeld der Abstimmungen aktiv gewesen seien. Der Ausgangspunkt ist für den Minister ebenfalls klar: "Es spricht alles dafür, dass das aus Russland stammt." Die Bundesregierung stelle sich darauf ein, dass es entsprechende Versuche auch mit Blick auf die Wahl in Deutschland geben werde.

Die Sicherheitsbehörden rechnen in erster Linie mit Desinformationskampagnen. Eine direkte Einflussnahme auf die Stimmenzählung bei der Bundestagswahl am 24. September hält Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen hingegen für wenig wahrscheinlich, da der Auszählungsprozess in Deutschland konservativer sei als etwa in den USA oder Kanada. "Direkte Cyberangriffe, die das Wahlverfahren manipulieren können, sind aus unserer Kenntnis nicht möglich."

Angriffe per Computer haben sich "zu einer wichtigen Methode nachrichtendienstlicher Ausspähung entwickelt", konstatiert der Bericht des Verfassungsschutzes. Die Intensität der Spionageaktivitäten habe sich vervielfacht. Mehrfach seien Russland, China und Iran als Angreifer erkannt worden, berichtete de Maizière. Die Spionageabwehr kläre inzwischen jedoch mit einem 360-Grad-Blick auf. Übersetzt heißt das: Kein Staat wird ausgenommen, auch nicht der Nato-Partner Türkei, der nach dem Putschversuch im vergangenen Jahr Oppositionelle sowie Mitglieder der Gülen-Bewegung ausspionierte.

Neben dem Fall des Bundestags-Hacks seien auch internationale Organisationen Ziele von Hackern geworden, etwa die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), erklärte Maaßen. Darüber hinaus stünden Wirtschaftsunternehmen auch aus sensiblen Branchen im Visier von Cyberkriminellen. Er nannte das Beispiel des Schweizer Rüstungsunternehmens Ruag, das Luftfahrzeuge für das Militär weiterentwickelt sowie Minenwerfer und Munition produziert. Die Angreifer hatten sich über mehrere Monate unbemerkt im Datennetz des einstigen Staatskonzerns bewegt und konnten es weitgehend unter ihre Kontrolle bringen. 23 Gigabyte an Daten flossen ab.

Dass die Abwehr solcher Angriffe im Rahmen des Nationalen Cyberabwehrzentrums nicht ohne Weiteres zu leisten ist, machte Maaßen allerdings ebenfalls klar. Zwar habe sein Amt so wie auch andere Sicherheitsbehörden, etwa das Bundeskriminalamt, im vergangenen Jahr zusätzliches Geld und zusätzliche Stellen bewilligt bekommen. Aber: "Ein Mehr an Stellen bedeutet noch nicht ein Mehr an Menschen." Viele müssten erst eingestellt und ausgebildet werden. Mit anderen Worten: Es fehlt Fachpersonal. "Wir brauchen nicht den IT-Fachmann, sondern wir brauchen in Teilen ganz, ganz spezielle Leute." Dieses Problem hätten viele - Behörden genauso wie Firmen.

Auf dem Markt seien einige solcher Spezialisten, etwa Kryptologen, nicht verfügbar. Diese müssten erst eine Ausbildung durchlaufen.