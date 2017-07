Das Tal der Tränen ist durchschritten

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1586385/

"Die Bauerngesellschaft Ziltendorfer Niederung ist ein Vorzeigebetrieb": Dieses Lob kam am Sonnabend aus dem Mund von Landrat Rolf Lindemann. "Mein Respekt für das, was sie in den vergangenen 26 Jahren aufgebaut haben." Lindemann erwähnte auch, dass mit Roman Reincke und Stefan Rothe nun die zweite Generation die Verantwortung übernommen habe. Ihre Väter, Werner Reincke und Rudolf Rothe, gehörten zu den Mitbegründern der Gesellschaft. Lindemann verschwieg nicht, dass es in den 26 Jahren für Verantwortliche und Mitarbeiter manch schlaflose Nacht gab. Das war vor 20 Jahren so, als das Oder-Hochwasser Schäden von 5,2 Millionen Euro verursachte.

Die zweite sehr schwierige Situation sprach Stefan Rothe in seiner Rede vor eingeladenen Gästen - unter anderem Verpächtern und Geschäftspartnern - an. "Im vergangenen Jahr ist unser Unternehmen in schwieriges Fahrwasser geraten." Gerade als das Unternehmen seine größte Investition mit einem neuen, hochmodernen Kuhstall realisierte, brach der Milchpreis drastisch ein. "Täglich fuhren wir hohe Verluste ein", rief Stefan Rothe die dramatischen Wochen in Erinnerung. Dass in dieser Situation keinem danach war, das 25-jährige Betriebsjubiläum zu feiern, das 2016 anstand, ist klar. Nun, ein Jahr später, konnte die Feier nachgeholt werden. "Wir haben das Tal der Tränen durchschritten und haben auch einiges für die Zukunft gelernt", sagte der Geschäftsführer. "Wir gehen mit den getätigten Investitionen und den getroffenen Entscheidungen gestärkt in die Zukunft und können dieser optimistisch entgegengehen." Dass dazu auch ein Portion Selbstvertrauen gehört, machte Stefan Rothe am Ende seiner Rede deutlich: "Wir wollen zu den besten Milcherzeugern in Deutschland zählen und das geht nur, wenn wir täglich unser Bestes geben. Die Voraussetzungen dafür haben wir geschaffen."

Die Milchproduktion ist ein großes Standbein der Bauerngesellschaft Ziltendorfer Niederung, die derzeit 80 Mitarbeiter beschäftigt, zehn davon durchlaufen eine Ausbildung. Seitdem vor eineinhalb Jahren in der neuen Stallanlage der Betrieb aufgenommen wurde, wurde der Bestand von ursprünglich 1300 auf derzeit 2400 Kühe aufgestockt. "Aktuell liefern wir jeden Tag zirka 70000 Liter Milch an die Molkerei in Leppersdorf", erklärte Stefan Rothe. Man sei zuversichtlich, dass die Menge noch weiter gesteigert werden kann.

Als zweites Standbein nannte der Geschäftsführer die Pflanzenproduktion. Ist bei der Milchproduktion der Markt mitunter ein unkalkulierbarer Akteur, ist es bei der Pflanzenproduktion das Wetter. Unabhängig von dem großen Hochwasser 1997 machten in den vergangenen Jahren Fröste oder Starkregen der Bauerngesellschaft zu schaffen. Es geht aber auch anders. "Das Jahr 2014 markiert das Spitzenjahr in der bisherigen Unternehmensgeschichte", so Stefan Rothe. Beim Weizen konnten Hektarerträge von knapp 90 Dezitonnen, beim Raps 44 Dezitonnen und beim Silomais 46 Dezitonnen geerntet werden. "Im Vergleich zu den Durchschnittserträgen war das schon ein Kracher."

Das dritte Standbein ist das Biogas. 2014 wurde die Gärtrocknungsanlage in Betrieb genommen. Die anfallende Wärme bei der Biogasverbrennung kann für die Biogasgärreste genutzt werden. Das Trockengut dient wiederum als Einstreumaterial im neuen Kuhstall.

Stefan Rothe und Roman Reincke gaben auch einen Ausblick für die kommenden Jahre. Große Investitionen stehen nicht an. "Hauptaugenmerk werden wir in den nächsten Jahren auf die Stabilisierung und Optimierung des Unternehmens unter den neuen Gegebenheiten legen", kündigte Stefan Rothe an. Man wolle alles tun, um erfolgreich am Markt zu agieren. "Wir wollen natürlich weiterhin ein zuverlässiger Geschäftspartner und ein sicherer Arbeitgeber sein."