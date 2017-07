SG Aufbau holt 22 Lausitzer Meistertitel

artikel-ansicht/dg/0/

Für die jüngsten Eisehüttenstädter Schwimmer war dieser Wettkampf die Vorbereitung auf die Bestenermittlung im Sportschwimmen am nächsten Wochenende. Eine sehr starke Mannschaftsleistung zeigte sich nicht nur in den Einzeldisziplinen, sondern auch in den Staffelwettbewerben.

In allen Jahrgängen, in denen die SG Aufbau vertreten war, gab es Siege. In der Altersklasse 2008/09 waren am Start: Nora Bölicke, Karolin Philipp, Finja Kleinert und Amelia Rucka. Sieger im Jahrgang 2006/2007 wurden Paulina Schulz, Malin Friedrich, Sophie Niethe, Louisa Pehle. Im selben Jahrgang ging auch noch der dritte Platz in der Besetzung Jolyne Kowalle, Marie Lehmann, Charlyne Böhme, Antonia Graf nach Eisenhüttenstadt.

Die älteren Jahrgänge konnten durch jüngere Sportler ersetzt werden und so gewannen die Mädchen im Jahrgang 2002/2003 mit Annabell Graf (2004), Cosima Schlensog, Leoni Rampas (2005) und Cheyenne Kowalle sowie die Jungen im selben Jahrgang in der Besetzung Ole Einar Bührig (2006), Steven Jahnke (2004), Oliver Renner und Marvin Griebel Gold.

Auf den Einzelstrecken konnten die Schwimmer 22 Lausitzer Meistertitel erkämpfen. Alle ihre Strecken gewannen Nora Bölicke (2009/50-m-Rücken, -Brust, -Freistil, 25-m-Schmetterling) sowie Paulina Schulz (2006/100-m-Lagen, 50-m-Rücken, -Brust, -Freistil). Mit Paulina Schulz haben die Eisenhüttenstädter eine starke Schwimmerin in ihren Reihen gewonnen. Paulina Schulz (bisher ESV Frankfurt) nimmt schon seit einem Jahr am Training im Inselbad teil und hat sich nun entschieden, das Startrecht ab sofort für die SG Aufbau auszuüben. Hinter Paulina Schulz erkämpfte sich Sophie Niethe in allen Strecken den zweiten Platz. Einen Lausitzer Titel erschwamm sich Sophie Niethe über 50-Meter-Schmetterling.

Über weitere Meistertitel freuten sich: Finja Kleinert (2008/50-m-Rücken und -Freistil), David Gretschko (2008/50-m-Rücken und 25-m-Brust), Amelia Rucka (2008/25-m-Rücken, -Brust und -Freistil), Tim Stein (2008/25-m-Rücken, -Schmetterling und -Freistil), Cosima Schlensog (2003/50-m-Brust), Karolin Philipp (2008/25-m-Schmetterling), Maximilan Kuschke (2009/25-m-Rücken). Die Freistilstrecken als zweites beendeten in ihren jeweiligen Jahrgängen: Cheyenne Kowalle (2003), Ben Schmidt (2009), Leoni Rampas (2005), Arthur Pehle (2009).

Silber in der Rücken-Lage erschwammen sich Annabell Graf (Jahrgang 2004) und Ben Schmidt (Jahrgang 2009). Steven Jahntke (2004), Finja Kleinert und Leoni Rampas freuten sich über Silber in der Schmetterlings-Lage und Karolin Philipp über Silber im Brust-Stil.

Je zwei Bronzemedaillen erkämpften sich Oliver Renner (2003) über 50-Meter-Rücken und -Schmetterling, Cosima Schlensog über 50-m-Freistil und -Rücken sowie Ben Schmidt über 50-m-Brust und 25-m-Schmetterling. Für David und Maximilan über 50-m-Freistil, für Annabell und Steven über 100-m-Lagen sowie für Arthur über 25-m-Brust gab jeweils einmal Bronze.