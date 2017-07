1000 Tänzerinnen und Tänzer zu Gast

artikel-ansicht/dg/0/

Neuenhagen (MOZ) Rund 1000 Tänzer, auch aus Deutschland kommen viele Ensembles, werden in Neuenhagen an diesem Wochenende von Freitag bis Sonntag auf verschiedenen Bühnen zwischen Platz der Republik und der Sparkasse auftreten. Die ganze Bandbreite von Folklore über Stepp und Jazz wird präsentiert.

Das wird ein Schmaus für die Augen und die Ohren, wenn vom 7. bis 9. Juli das zweite Brandenburger Tanzfest in Neuenhagen ausgetragen wird. Aber schon vorher wird man viele junge Damen und Herren aus vielen Ländern in der Gemeinde erleben dürfen. Denn das Neuenhagener Kinder- und Jugendtanzensemble hat sich unter dem Motto "Dance with Friends" befreundete Ensembles eingeladen.

Immer, wenn die Neuenhagener Tänzer im Ausland unterwegs sind, treffen sie auf freundliche Menschen, die sich rührend um die Übernachtung und Ausflüge der Neuenhagener kümmern. "Wir wollen ein Stück davon zurückgeben", sagt Ensembleleiterin Simone Meuche. Die Kinder und Jugendlichen u. a. aus Polen, Russland und der Ukraine, werden in Gastfamilien untergebracht. "Ein großes Dankeschön geht an die vielen Familien, die sich da kümmern, und ganz speziell an viele Senioren, die uns helfen", sagt Simone Meuche. Die Ensemblemitglieder werden nicht nur zu Ausflügen eingeladen, nach Berlin etwa, aber auch nach Sanssouci, sondern sie werden auch in Pflegeeinrichtungen auftreten und den Menschen, die beim Tanzfestival nicht dabei sein können, eine Freude bereiten.

So werden es am Wochenende 1000 Tänzer sein, die in Neuenhagen auf verschiedenen Bühnen zwischen Platz der Republik und vor der Sparkasse auftreten. Die Gruppen, darunter viele auch aus Deutschland, werden die ganze Bandbreite von Folklore über Stepp und Jazz präsentieren.

Sogar die Gemeindevertreter werden sich am Donnerstagabend mit dieser außergewöhnlichen Veranstaltung zu beschäftigen haben. Schließlich wollen die Neuenhagener sich als gute Gastgeber auch hinsichtlich des Veranstaltungsortes erweisen. Das 2. Brandenburger Tanzfest sollte ursprünglich in der Eisen-bahnstraße als Hauptveranstaltungsort stattfinden. Sämtliche Vorbereitungen von Seiten des Ensembles wurden darauf ausgerichtet, schien sich die neue Freifläche für ein Festzelt in der Nähe des S-Bahnhofs geradezu anzubieten. Allerdings trog dieser Schein. Durch das Organisationskomitee des Kinder- und Jugendtanzensembles wurden nach Durchführung der Abrissmaßnahmen auf dem Gelände Bedenken im Hinblick auf das Erscheinungsbild und die Bodenverhältnisse des Veranstaltungsortes in der Eisenbahnstraße vorgebracht.

Auch die Situation der Sicherheit wurde von einer beauftragten Fachfirma als problematisch eingeschätzt. Daraufhin wurde Mitte Juni in einer Beratung des Bürgermeisters mit dem Organisationskomitee die Entscheidung getroffen, die Hauptbühne und das Festzelt auf dem Platz der Re-publik aufzustellen. Die Organisation musste nunmehr kurzfristig darauf ausgerichtet werden.

"Mit der Veranstaltung werden die Anwohner um den Platz der Republik nunmehr zusätzlich zum Oktoberfest durch die mit einem lebendigen Festival verbundenen Begleiterscheinungen beeinträchtigt", bittet die Verwaltung die Neuenhagener um Verständnis und Entgegenkommen. Mit diesem zum Beschluss stehenden Antrag solle daher bekräftigt werden, dass es sich bei dem internationalen Tanzfestival und dem 2. Brandenburger Tanzfest um eine von der Gemeinde befürwortete Veranstaltung handelt, die ausnahmsweise auf dem Platz der Republik als Hauptveranstaltungsort stattfinden solle. "Neuenhagen möchte sich damit den internationalen und nationalen Gästen und Besuchern als würdiger Veranstaltungsort präsentieren", heißt es.

Mit Schreiben vom 1. Juni beantragte das Kinder- und Jugendtanzensemble für das Tanzfestival zudem Fördermittel in Höhe von 5000 Euro. Auch das muss am Donnerstagabend noch beschlossen werden. Aber, so wird erklärt, durch diese Veranstaltung wird Neuenhagen in den internationalen und nationalen Fokus der Tanzszene gerückt, "es ist eine einmalige Werbung für unsere Gemeinde, die in jedem Fall zu unterstützen ist."

Freuen können sich alle Tanzbegeisterten nunmehr auf folgende Programmhöhepunkte. Am 7. Juli gibt es auf dem Platz der Republik die große Eröffnungsfeier. Zwei Stunden lang ab 19.30 Uhr präsentieren die Ensembles dann einen Einblick in die Bandbreite ihres Könnens.

Am Sonnabend gibt es dann Folklore und Showtanz auf mehreren Bühnen. 10.30 Uhr geht es los. Vormerken sollten sich Kinder zwischen drei und zwölf Jahren das Kinderprogramm auf dem Platz der Republik ab 15 Uhr. 17 Uhr wird es dann folkloristisch bunt und zum Beispiel "Schüttel die Büchs" aus Mecklenburg-Vorpommern für Stimmung sorgen. Eine Showtanzgala beginnt um 19 Uhr. Für die ganze Familie wird etwas geboten. Neben den Tänzen gibt es auch Rummel, Kinderschminken und Imbissangebote und einen Zumba-Kurs zum Mitmachen. Außerdem werden neue Tanz-arten vorgestellt. Der Sonntag beginnt 11 Uhr mit einem kleinen Programm und Kursen zum Mitmachen. Das Abschlussprogramm startet dann um 15 Uhr.

Schon seit über einem Jahr sind die Aktiven dabei, dieses große Fest vorzubereiten. Spenden und Sponsoren sind da immer herzlich gern gesehen, zumal Gäste kommen, denen es schwer fällt, die Flüge zu bezahlen. Und haben sie das doch geschafft, dann auf Ausflüge verzichten. Wer unterstützen möchte und kann: Das Kinder- und Jugendtanzensemble befindet sich in der Hauptstraße.