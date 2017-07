163 Maerker-Hinweise in 100 Tagen

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) "Die Bürger sind unsere besten Außendienstmitarbeiter." Dieser Satz von Bürgermeister Hans-Ulrich Hengst scheint sich nach der Einführung des Internet-Dienstes Maerker zu bestätigen. Seit gut 100 Tagen können Fürstenwalder Ärgernisse in der Stadt über das Portal melden. "161 Hinweise gingen in den ersten 100 Tagen ein", informierte Jens Mörsel, im Rathaus für den Bereich Bürgerbeteiligung zuständig, am Dienstag im Pressegespräch.

"Zum Start am 20. März waren es noch besonders viele Meldungen zu der Kategorie Straßenlaternen", blickte Mörsel zurück. Meist würden diese binnen einer Woche repariert. Insgesamt gingen in der Rubrik Straßen und Wege die meisten Hinweise ein (79). Es folgen: Abfall/Müll (37), Straßenlampen (31), öffentliches Grün/Spielplätze (12), Vandalismus (5), Abwasser/Wasser (3) und Geruchsbelästigung (3). "Mit dieser großen Resonanz haben wir nicht gerechnet", räumte Mörsel ein. Ziel ist, Missstände zeitnah zu beheben. Die Bürger erhalten mittels eines Ampelsystems eine Information zum Bearbeitungsstand.

Einige Probleme erweisen sich indes als kniffelig. Zum Beispiel die defekte Ampel an der Kreuzung Bach-/Marchlewski-Straße. Seit Wochen ist sie aus, moniert ein Maerker-Nutzer. Bereits am 30. Mai habe es einen Hinweis gegeben. "Ich finde diese Kreuzung sehr unübersichtlich, besonders Schulkinder sind dort sehr gefährdet", heißt es in dem Eintrag. Auch im Stadtentwicklungsausschuss war die Signalanlage bereits Thema. "Es ist unsere älteste Ampel, und es ist schwierig, Ersatzteile zu beschaffen", informierte Fachgruppenleiter Christfried Tschepe. Schlimmstenfalls sei der Defekt das Aus für die Anlage. "Man müsste dann den Umbau der Kreuzung in Angriff nehmen", sagte Tschepe. Grund dafür ist die Bach-Straße, die nicht so ausgebaut wurde wie einst geplant.