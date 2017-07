Gartenfest mit Ehrungen

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Mit einem zünftigen Gartenfest am Spreeufer feierte die gleichnamige Kleingartenanlage, die derzeit 58 Mitglieder hat, am Wochenende ihr 35-jähriges Bestehen. Auf dem Festplatz amüsierten sich die Gartenfreunde bei Musik und Tanz. Zur Stärkung und als Dankeschön konnten alle beim Bufett zulangen.

Aus besonderem Anlass wurden auch einige Ehrenamtler ausgezeichnet. Bärbel Fahlisch, Jutta Milde und Brigitte Enzenroß bekamen für ihr Engagement bei der Vorbereitung und Durchführung von Vereinsveranstaltungen sowie dem "Grüne Klassenzimmer" mit Schülern der Sonnengrundschule die Ehrennadel des Landesverbandes in Bronze verliehen. Silber erhielten Gerold Klug in seiner Funktion als Gartenfachberater und Fred Enzenroß, der als Vizechef die Kasse unter sich hat und Gartengeräte pflegt. Über Gold können sich Bernd Wackwitz, der zu den Gründungsmitgliedern zählt, Bruno Milde als Gartenbewerter und Vorsitzender der Revisionskommission des Regionalverbandes sowie Reinhard Stange, Spreeufer-Vereinschef und Vorsitzender des Regionalverbandes, freuen. Paul Zesche wird am 12. August in Brandenburg mit der Ehrennadel des Landesverbandes "Gold mit Kranz" ausgezeichnet. Für seine langjährige Arbeit in der Revisionskommission wurde Wolfgang Schulze geehrt.