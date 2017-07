Neue Kleider machen keine Freunde

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Diese Freundschaft ist wohl nicht mehr zu retten. Zwei ehemalige Schulkameradinnen haben sich am Dienstag vor Gericht wiedergetroffen. Gestritten wurde um zwei unbezahlte Rechnungen einer Shopping-App und Betrug. Der Angeklagten wurde vorgeworfen, Ende 2014 auf den Namen der Zeugin beim Internetanbieter "Wish" Kleidungsstücke bestellt zu haben. Beim ersten Mal zahlte die junge Mutter die Rechnung, zwei weitere Male blieb sie die Summe schuldig.

"Sie hatte mich gefragt, ob sie dort auf meinen Namen bestellen dürfe", erklärt die Geschädigte. "Ich dachte, dass sie das über meine App machen würde, also habe ich zugestimmt." Stattdessen legte ihre Freundin ein eigenes Benutzerkonto an, mit ihrer E-Mail-Adresse und ihrem Geburtsdatum, aber den Adressdaten der Zeugin.

"In dem Moment täuschen Sie die Firma aber darüber, wer der eigentliche Besteller ist", macht Amtsrichter Meinolf Brüser deutlich. Warum sie denn nicht selbst bestellen konnte, möchte er von der Angeklagten wissen. Zögernd erzählt die arbeitslose Hotelfachfrau, dass gegen sie ein Unterhaltstitel vorliege, da ihr älterer Sohn bei seinem Vater lebt. Ihren Jüngsten hat sie an diesem Tag im Gericht dabei.

Trotz Täuschung landen Waren und Rechnungen bei der Zeugin. Diese gibt an, alles an die Angeklagte weitergereicht zu haben. "Der Sexy Slip ist auf jeden Fall nicht meiner", ruft die Mutter, als der Richter die Bestellliste vorlegt. Sie habe nur ein T-Shirt, eine Tasche und eine Jacke erhalten. Was sie bezahlt habe, wisse sie nicht mehr genau. Damit löst sie bei Staatsanwalt Frank Riedel Schulterzucken aus.

Bei der offiziellen Bestellerin klopfte schließlich ein Inkassounternehmen an die Tür. "Mit denen habe ich eine Ratenzahlung vereinbart, nachdem meine Freundin mir versprochen hatte, die Schulden abzubezahlen", sagt die Zeugin. "Und sie haben dafür unterschrieben?", fragt Riedel ungläubig. Er erhält ein Ja. "Ich habe ihr vertraut, da kam aber nichts", zeigt sich die 32-Jährige enttäuscht. Sie habe auch beim Versandhaus angerufen, dort aber keine Auskunft erhalten, weil das zweite Konto nicht auf ihre Mailadresse laufe. Nun schaltet sich auch die Angeklagte wieder ein: "Das ist alles falsch. Ich habe ein Konto angelegt, weil meine Freundin dort noch keines hatte."

Am Ende bleiben ein Streitwert von 43 Euro und ein etwas ratloser Richter. "Ich werde jetzt bei Wish prüfen lassen, wer wann welches Konto angelegt hat", vertagt er die Entscheidung.