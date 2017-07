Mit dem Tablet zur Sitzung

artikel-ansicht/dg/0/

Werneuchen (MOZ) Mit einer Testphase wird in Werneuchen der digitale Sitzungsdienst eingeführt. Einen entsprechenden Beschluss fasste die Stadtverordnetenversammlung in ihrer jüngsten Sitzung. Die Erprobung soll bis zum 31. Dezember dieses Jahres dauern und erfolgt auf freiwilliger Basis. Betroffen sind zunächst nur die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung in ihrer Gremienarbeit. Eine weitergehende Einführung ist momentan nicht beabsichtigt. Die in der Geschäftsordnung festgelegte Form des Sitzungsdienstes wird parallel beibehalten.