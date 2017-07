Die Abenteuer des Mondes

artikel-ansicht/dg/0/

Musik für alle: Musikklassen mehrerer Eberswalder Grundschulen zeigen im Haus Schwärzetal, was sie können. Vorne ist die Bläserklasse unter der Leitung von Peter Stübner zu sehen. © MOZ/Thomas Burckhardt

Die Geschichte des Mondes haben Grundschüler der Nordend-, Goethe-, Bruno-H.-Bürgel- und Barnimer Musikschule nun im Haus Schwärzetal präsentiert. Im Publikum folgen stolze Eltern, Großeltern und Geschwister dem Mix aus Theater, Tanz und Musik.

Er ist das Ergebnis verschiedener Musikklassen, das im Rahmen des Projekts "Klasse: Musik für Brandenburg" entstanden sind. Die Initiative in Kooperation des Verbands Brandenburgischer Musikschulen, der Universität Potsdam und des Brandenburgischen Bildungsministeriums schafft nach entsprechender Bewerbung Instrumentalklassen und elementare Musikklassen an Grundschulen. Ziel ist es, jedem Kind grundsätzlich einen Zugang zu musikalischer Bildung zu ermöglichen.

"Im gesamten letzten halben Jahr haben die Kinder ihre Instrumente mit Blickwinkel auf diese Aufführung erlernt", sagt Jana Quilitzsch-Schommartz. Gemeinsam mit Maren Thörner, die die Geschichte "Mitternacht im Spielzeugland" erdacht hat, hat die Musikschullehrerin das musikalische Konzept zum Stück entwickelt. "Wir wollen den Eltern nun zeigen, was dabei herausgekommen ist", sagt Jana Quilitzsch-Schommartz. Und das zeigen die Streichklasse der Goetheschule, dirigiert von Maren Thörner, die Bläserklasse der Bruno-H.-Bürgel-Schule unter der Leitung von Peter Stübner, die Cello-Klasse der Nordend-Schule, dirigiert von Tanja Wilke sowie die Elementarklasse der Goethe-Schule mit ganz viel Musik und einem Schattenspiel.

Erzählt wird, was der Mond durch das Fenster eines Spielzeugladens beobachtet. Er sieht, wie es Räuber auf ein Schweinchen abgesehen haben und ein Flugsaurier aus Papier nach einem Krokodil schnappt. Auch der Streit zwischen Hexe Baba Jaga und der Knusperhexe entgeht ihm nicht. Erst der Pirat kann die beiden Streithähne beschwichtigen. All das und mehr beobachtet er. Und er nimmt sich vor, bald wieder einen Blick in die Spielzeugabteilung zu werfen. Jetzt geht er aber erst einmal schlafen.