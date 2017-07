Schnelle Kästner-Wasserratten

artikel-ansicht/dg/0/

Im Brandenburger Marienbad am Start: Mädchen und Jungen der Schwedter Erich-Kästner-Grundschule wetteiferten beim Landesfinale im Schwimmen mit den Kontrahenten um die schnellsten Zeiten - sie gewannen am Ende Gold und Silber

Da die Oderstadt-Schüler, die regelmäßig im Verein SSV PCK trainieren, ausschließlich in den sportbetonten Klassen lernen, werden sie bei "Jugend trainiert für Olympia" nicht in die Wertungen der allgemeinen Regelklassen eingestuft, sondern starten gegen die Mannschaften weiterer sportbetonten Grundschulen (Cottbus und Potsdam) des Landes Brandenburg - das Fairnessprinzip ist also allenthalben gewährleistet.

Geschwommen werden in dieser Klasse alle Wettkämpfe in Staffelwettbewerben, jeweils für Jungen und Mädchen getrennt. So waren in Brandenburg unter anderem über 6 x 25 Meter Freistil- und Bruststaffeln zu absolvieren, ein Wettbewerb trug die Bezeichnung "Koordination", zudem gab es zehnminütiges Ausdauerschwimmen. Die Oderstädter kämpften überall um jede Zehntelsekunde und errangen gute Ergebnisse. So blieben die Wettbewerbe bis zum Ende hin spannend.

Nach den fünf Disziplinen bekamen die Mädchen hinter den Potsdamer Sportschülerinnen die Silbermedaille überreicht, die Jungen nahmen freudestahlend zum vierten Mal hintereinander die Goldmedaille vor den Potsdamern entgegen. Somit qualifizierten sie sich für das im September stattfindende Bundesfinale in Berlin, wo sie Brandenburg bei den Viert- bis Sechstklässler vertreten.

Für die Kästner-Grundschule schwammen: Emelie Lemke, Isabell Kielblock, Lena Tyskiewicz, Joan Jahnke, Hanna Engelmann, Sally Wagner, Fiona Wacker sowie Liam-Finn Kochinke, Quentin Marquardt, Jacob Rotsch, Leo Pochzosz, Kenneth Bock, Elias Lange, Sven Krämer und Robert Lübbert.

Auch die WK III (7.-9. Klassen) trug im Marienbad ihr Landesfinale aus - vertreten war das Schwedter Gauß-Gymnasium, das am Ende Rang 3 bei den Mädchen sowie den vierten Platz bei den Jungen bilanzieren konnte. Sieger war jeweils die Sportschule Potsdam.