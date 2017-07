Anwohner fordern Ausbau der Dorfstraße

artikel-ansicht/dg/0/

Schulzendorf (MOZ) Dass viele Lkw, Pkw, landwirtschaftliche Fahrzeuge und Motorräder durch Schulzendorf rauschen, wissen die Anwohner nur zu gut. Gerade der Verkehr an der Ortsdurchfahrt habe in den vergangenen Jahren zugenommen, berichteten Anwohner nicht nur jüngst bei einer Begehung, sondern auch bei einer Einwohnerversammlung im vergangenen Jahr.

Gerade die L 33 leide unter dem aufkommenden Verkehr. An vielen Stellen sind mittlerweile Schlaglöcher entstanden, die Regenentwässerung, insbesondere im Mögliner Weg, funktioniere auch nicht mehr so gut, so Ortsvorsteher Karl-Heinz Klockemann. Der Landesbetrieb Straßenwesen, der für den Erhalt der L33 zuständig ist, bemüht sich, die Stellen immer wieder zu flicken. Doch Reparaturen allein reichen nicht mehr, fordern einige der Anwohner, die sich einen grundhaften Ausbau wünschen.

Ein weiteres Thema, welches in den Gesprächen und Einwohnerversammlungen immer wieder anklinge, ist das Versickern des Dorfteichs. Dieser habe in den vergangenen Jahren immer mehr Wasser verloren und ein Ende sei nicht abzusehen, so einige der Dorfbewohner. Offizielle Gründe gebe es dafür nicht. Nur einige spekulative Erklärungsansätze, die unter anderem die Landwirtschaft verantwortlich machen.

Der Weg um den Teich wurde bislang jährlich von Freiwilligen beschnitten, so Karl-Heinz Klockemann. Diese seien allerdings immer schwieriger zu kriegen, sagt der Ortsvorsteher. Dadurch, dass sich Sonne und Regen nun permanent abwechseln, konnten Büsche und anderes Grün in den vergangenen Wochen gut wachsen. Von dem Freischnitt ist deshalb nicht mehr viel zu sehen. Trotzdem freut sich Karl-Heinz Klockemann, dass der Weg für Spaziergänge gut angenommen werden.

Ein weiterer Punkt, den Schulzendorf in naher Zukunft zu realisieren erhofft, ist der Bau eines Spielplatzes. Genügend Geld ist in den vergangenen zwei Jahren dafür zusammengesammelt worden. Die Stiftung Oderbruch hatte für den Spielplatz, der in der Dorfmitte entstehen soll, jüngst 3856 Euro zusammengetragen. Einen Bauantrag hat die Stadt Wriezen eingereicht. Eine Rückmeldung dazu gibt es noch nicht, informierte Bauamtsleiter Karsten Ilm beim Bauausschuss am Montag. Zusätzlich versuche die Stadt, Fördermittel zu gewinnen.

Auch der Mehrfamilienwohnblock an der Dorfstraße Ecke Vevaiser Weg wirft immer wieder Fragen auf. "Dort gibt es zahlreiche bauliche Mängel", sagt der Schulzendorfer Bauunternehmer Torsten Kindler, der sich mit diesem Anliegen bereits in der Einwohnerfragestunde an die Stadtverordnetenversammlung und die Stadt gewendet hat. Eine Verbesserung der Wohnverhältnisse sei mit mehr Kosten für die Mieter verbunden, hatte er damals als Auskunft bekommen. Kindler hatte unter anderem auf die Fenster und marode Stellen am Dach hingewiesen.