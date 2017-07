Hände werden auf dem Schulhof gewaschen

artikel-ansicht/dg/0/

Leegebruch (OGA) Noch immer kann aus hunderten Leegebrucher Gebäuden das Abwasser überhaupt nicht oder nur eingeschränkt entsorgt werden. Betroffen ist weiterhin auch die Grundschule im Ort. Ab heute soll dort trotzdem wieder Unterricht stattfinden. "Wir werden improvisieren müssen", sagte Schulleiterin Beatrice Greiner am Dienstag im Gespräch mit unserer Zeitung. Für den Toilettengang der Schüler hat die Gemeindeverwaltung Dixie-Toiletten zur Verfügung gestellt. Die Hände werden auf dem Schulhof in Maurereimern gewaschen. Sorgen um die Hygiene müssten sich Eltern aber nicht machen. "Wir haben frisches Wasser, das nach jeder Handwäsche ausgegossen wird", sagte Beatrice Greiner. Außerdem sei ausreichend antibakterielle Seife organisiert werden. In den Unterrichtsräumen werde es Spender mit Desinfektionsmitteln geben, so die Schulleiterin. Die Unterrichtsräume selbst seien durch das Hochwasser nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Wann die üblichen sanitären Einrichtungen wieder zur Verfügung stehen werden, ist noch unklar.

Wenn die Schüler heute erstmals seit Donnerstag wieder in den Unterricht kommen, wird aber nicht gleich Stoff gepaukt. "Wir wollen den Kindern zunächst die Möglichkeit geben, in Gesprächsrunden die vergangenen Tage aufzuarbeiten. Viele waren zu Hause ja selbst betroffen, mussten mitansehen, wie ihre Häuser und Gärten unter Wasser standen", sagte Schulleiterin Greiner.

Die Schule war nach dem Starkregen am Donnerstag geschlossen worden. Wegen der prekären Lage konnte auch am Montag und Dienstag noch keine Notbetreuung angeboten worden. Mit großem Unverständnis und sehr verärgert reagierten Eltern einer zweiten Klasse am Montagabend auf die Nachricht, dass das Staatliche Schulamt einen langfristig für Dienstag geplanten Wandertag zum Tierpark Eberswalde kurzfristig untersagt habe. Angebliche Begründung: Es sei unfair, dass nur eine Klasse fahre, während alle anderen Kinder in Leegebruch bleiben müssten. Stattdessen sollten die Kinder doch alle gemeinsam am Mittwoch einen Ausflug unternehmen.

Der kommissarische Leiter des Staatlichen Schulamtes in Neuruppin, Dietmar Menzel, reagierten am Dienstag überrascht auf die Beschwerde. "Mir ist nicht bekannt, dass wir einen Schulausflug untersagt haben." Schulleiterin Beatrice Greiner nahm die Behörde in Schutz. "Es gab kein Verbot. Im Gegenteil: Das Schulamt hat uns sogar empfohlen, mit den Kindern etwas zu unternehmen, was sie von der Situation in Leegebruch ablenkt. Deshalb hatten wir bereits mit Schulen in Vehlefanz und Oranienburg gesprochen, die uns helfen wollten. Wir hatten auch überlegt, am Mittwoch mit der ganzen Schule nach Oranienburg ins Kino zu fahren." Allerdings standen keine Busse zur Verfügung, und wenn doch, nur zu sehr hohen Kosten.

Die Fahrt am Dienstag sei laut Beatrice Greiner ausgefallen, weil sich der bestellte Busfahrer im Rathaus erkundigt habe, ob der geplante Ausflug wegen des Hochwassers überhaupt stattfinde. Dort habe er die Information erhalten, dass die Schule geschlossen sei und deshalb auch kein Wandertag stattfinde. "Das ist unglücklich gelaufen", so Greiner. "Wir hätten die Kinder sehr gern fahren lassen." Doch der Bus sei dann vom Fuhrunternehmen schnell anderweitig verplant worden. Eine alternative Transportmöglichkeit habe sich auf die Schnelle nicht organisieren lassen. Beatrice Greiner nahm aber auch die Gemeindeverwaltung in Schutz. "Die Tage sind für uns alle hier sehr schwierig. Da kann so etwas leider mal passieren."