Ein Dorf feiert 650 Jahre und mehr

Rüdnitz (MOZ) Am bevorstehenden Wochenende feiert Rüdnitz seinen 650. Geburtstag. Der Ort ist freilich noch älter. Doch am 6. Januar 1367 wurde Rüdnitz wohl das erste Mal schriftlich erwähnt. Zum Jubiläum gibt es von Freitag bis Sonntag ein umfangreiches Programm.

Konkret beleuchtet der Rüdnitzer Ortschronist Jürgen Staude die erste namentliche Erwähnung. Er verweist darauf, dass laut Brandenburgischem Namenbuch (Teil 5: Die Ortsnamen des Barnim) der Autor Gerhard Schlimpert den Namen Rüdnitz auf die Bedeutung "Ort, wo es Raseneisenstein gibt" zurückführt. "Pecze Rudenicz" werde in einer Strausberger Urkunde vom 6. Januar 1367 genannt. Da Strausberg nicht weit entfernt ist und der nächste Beleg für Rüdnitz bereits von 1375 stammt, wird davon ausgegangen, dass es sich bei diesem Datum um die bislang bekannte erste Erwähnung handelt.

Die Vorbereitungen und Abstimmungen zur 650-Jahrfeier begannen bereits vor mehr als einem Jahr. Die Fäden laufen in dem vielfältig unterstützten Festkomitee um Bürgermeisterin Christina Straube zusammen. Um die Festschrift hat sich insbesondere Andreas Hoffmann gekümmert, in der die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft der Gemeinde umfangreich vorgestellt wird.

Archäologische Funde, die die Siedlungsgeschichte von Rüdnitz belegen, reichen bis in die Steinzeit und in die folgende Bronze- und Eisenzeit zurück, heißt es in der Festschrift. Damit ist Rüdnitz eines der ältesten Siedlungsgebiete der Mark Brandenburg. Als ergiebige Fundstelle habe sich unter anderem der Weg der Langerönner Mühle erwiesen. Funde aus einen Gräberfeld werden im Märkischen Museum in Berlin aufbewahrt.

Auf das geschichtliche Rüdnitz, das wohl um das Jahr 1200 entstand, geht die Festschrift ein. Im Karolingischen Landbuch von 1375 ist Rüdnitz mit der Bezeichnung Rydenitz by Bernowe (Bernau) aufgeführt. In dem Landbuch wurden die Abgaben der Untertanen festgehalten.

Zu der historischen Bedeutung von Rüdnitz gehört, dass es schon früh zu den Ausstattungsdörfern des Schlosses Biesenthal gehörte. Die Dorfbewohner mussten für den Unterhalt der Burgherren aufkommen.

Wohl um 1539 entstand auch die Schule, die auf eine Anordnung des Kurfürsten Joachim II. zurückgeht, der zur lutherischen Lehre übergetreten war. Doch es gab auch Rückschritte: "Im 18. Jahrhundert folgte eine lange Zeit des Drangsals und schlimmster Ausbeutung", heißt es in der Festschrift.

In Rüdnitz liegen auch die Anfänge der Stiftung Lobetal. Hier wurde die Kolonie Hoffnungstal gegründet, um Arbeits- und Obdachlosen aus Berlin wieder eine Zukunft zu ermöglichen. Heute betreibt die Hoffnungstaler Stiftung Lobetal in Rüdnitz den Wendepunkt, das Wichern-Haus und den Christophorus-Hof.

Der Dorfkirche als ältestem Gebäude, das insbesondere mit Unterstützung des Fördervereins in jüngster Zeit grundlegende Restaurierungen erfährt, wird ein eigenes Kapitel gewidmet. Dies gilt auch für die Dorfschule. Sie wurde ab 1982 nur noch als Teiloberschule weitergeführt und 1991/1992 komplett eingestellt.Zwischenzeitlich - im Jahr 1964 - waren die Schulen Rüdnitz, Lobetal und Danewitz zu einer einzügigen Zentralschule mit den Klassen 1 bis 8 zusammegeschlossen worden.

Ebenfalls mit vielen Bildern versehen ist das Kapitel über die Rüdnitzer Gasthäuser. Die Siedlungsgebiete Altes Dorf, Albertshof, Schulzenaue, Kemplinsiedlung , Kühle Kaveln, Wohnpark, Bahnhofssiedlung sowie das künftige Gebiet "Sechsruten-Stücke" und das Gewerbegebiet samt Sportgelände werden ebenso vorgestellt wie die Freiwillige Feuerwehr. Es gibt mehrere Vereinsporträts und die Ortsgeschichte wird an Personen der Rüdnitzer Geschichte wie dem früheren Bürgermeister und Ehrenbürger Hubertus Ritter, dem weltbekannten Magier Joachim Zmeck und dem Lehrer Hans Schiebel erzählt.

Jeder Rüdnitzer Haushalt hat die lesenswerte Festschrift kostenlos erhalten. Der Verkauf für zwei Euro erfolgt an den Festtagen am Info-Point (Bürgerbibliothek, Hans-Schiebel-Platz) sowie auf dem Festgelände.