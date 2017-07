Sonnabend Wassersport auf dem Kietz

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Beeskower Wassersportvereine veranstalten am Sonnabend das 2. Kietzer Wassersportfest. Mit dabei sind der Ruderclub, der Kanusportverein, SV Preußen 90 mit seiner Drachenbootabteilung und die Fischerei Beeskow. Das Fest beginnt um 14 Uhr auf und an dem Gelände des Ruderklubs in der Uferstraße. Für die musikalische Umrahmung sorgten die DJ's Dirk und Thomas, es gibt Kuchen und Deftiges vom Grill und aus dem Rauch. Die Gäste können Kahnfahrten machen, eine Kietzführung miterleben und die verschiedenen Boote ausprobieren. Auch Wettkämpfe finden statt. Für Kinder gibt es unter anderem einen Pool mit Aquakugeln, eine Hüpfburg und sie können fischen.