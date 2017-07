Mal Grinsekatze, mal Jedi-Ritterin

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Einmal selbst in die Rolle der Lieblingsfigur schlüpfen - für Anastasia Stoltmann begann das Abenteuer vor drei Jahren mit einer Langhaarperücke in Türkis. Inzwischen sind die Kostüme aufwändiger geworden. Mit Akribie und Leidenschaft widmet sich die 23-jährige Eberswalderin ihrem Hobby Cosplay.

Alles selbst gemacht: Anastasia Stoltmann (23) hat eine Figur, die ins "Star Wars"-Universum passen würde, erfunden.

Angefangen hat es eigentlich mit Mangas. Mit sieben Jahren bekam Anastasia Stoltmann ihren ersten japanischen Comic in die Finger. Etwas später packte sie die Leidenschaft für den entsprechenden Zeichenstil. Und nachts, "was ja eigentlich verboten war", sah das Mädchen Anime-Serien, deren starke Charaktere sie beeindruckten.

Der in der Kindheit geprägte Hang zur japanischen Popkultur brachte sie dann auch als Erwachsene mit ihrem Hobby Cosplay in Berührung. "Mein erstes Kostüm vor drei Jahren habe ich mir gekauft", erzählt die 23-Jährige. Eine türkisfarbene Langhaarperücke, weiße Klamotten, eine Linie in Pink quer übers Gesicht - als Neliel aus der japanischen Trickfilmserie "Bleach" fuhr Anastasia Stoltmann zum ersten Mal zu einer Anime-Messe nach Berlin. "Seitdem bin ich in der Szene unterwegs", sagt die junge Eberswalderin.

Ums Verkleiden geht es beim Cosplay im Unterschied zum Fasching aber nur nebenbei. Wer Original- und Detailtreue bis hin zu Accessoires und dem Verhalten seiner Rollenvorbilder oder auch -kreationen erzielen will, kommt ums Selbermachen nicht herum. Anastasia Stoltmann hat sich zum Beispiel das Nähen beigebracht. "Das ist doch viel erfüllender - und ich kann alles machen, was ich will", sagt sie.

Die Cosplayerin, die im wahren Leben nach dem Vorbild zweier Brüder und des Vaters Industriemechanikerin lernt und ohne Kostümierung immerhin mit bunten Dreadlocks auffällt, lebt ihre Kreativität dabei auch in der Erfindung von Charakteren aus. So hat sie sich ihre erste selbst geschneiderte Rolle selbst ausgedacht - eine Twi'lek genannte Jedi-Figur aus dem "Star Wars"-Universum mit Nervenfortsätzen, die wie lange Zöpfe aus dem Kopf wachsen.

Ein Suchtfaktor, wie sich herausgestellte. Vor einem Jahr posierte sie in dem Kostüm auf der Comic Con in Berlin, einer der Veranstaltungen, auf denen sich die Cosplay-Gemeinschaft trifft. Vor einer Fotowand fanden die Star-Wars-Fans zueinander. "Wir kamen da gar nicht mehr weg, weil uns so viele Leute fotografieren wollten", erzählt Steven Schilling. Den 27-Jährigen hat das Cosplay-Fieber seiner Freundin gleich miterfasst. Der Reiz des Ganzen: "Sehen und gesehen werden", bringt Anastasia es auf den Punkt. "Die Anerkennung, die ich für dieses Kostüm bekommen habe, war der Hammer." Wichtig ist für sie aber auch der Austausch mit anderen Cosplayern. Man trifft sich auf den großen Messen oder im Internet. "In Eberswalde gibt es keine Community oder wenn, dann kenne ich sie nicht", sagt die 23-Jährige, die eine Zeitlang in einer offenen Nähwerkstatt versucht hat, Gleichgesinnte zu finden.

Für ihren Twi'lek hat sie inzwischen ein zweites Outfit, eine freizügigere, weiblichere Variante, genäht. Anastasia Stoltmann war auch schon mal Black Cat ("Spiderman") oder die Grinsekatze aus "Alice im Wunderland". Derzeit hat sie sich eher aufs Werkeln verlegt. "Ich baue eine Rüstung", berichtet sie. "Mit einem Heidenaufwand, viel Rumprobieren, aber auch viel Liebe." Die Skizzen dafür sind fertig. Ein Paar Armschienen hat sie bereits geformt und aufwändig bemalt. Dazu sollen noch ein Schildrock, eine Art Vogelschädel, ein Geweih "und eine riesige Axt" kommen.

Mit dem Eigenbau lässt sich auch Geld sparen. "Für manche Cosplays, die man auf den Messen sieht, könnte man einen Gebrauchtwagen kaufen", erzählt Steven. Das Pärchen plant die Cosplay-Aktionen gemeinsam und sein Ehrgeiz ist es, mit kleinem Geld große Wirkung zu erzielen. So wie mit einem Auftritt von R2-D2 in ferner Zukunft. Den Star-Wars-Liebling will Schilling als echten Roboter bauen. "Ein Drei-Jahres-Projekt."

Bis dahin hat Anastasia Stoltmann vermutlich schon mehrere Kostüme von ihrer langen Ideenliste abgearbeitet. Auf den Straßen Eberswaldes wird sie damit wohl nicht zu bestaunen sein. "Dafür bin ich dann doch zu schüchtern", sagt sie.