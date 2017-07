Silvio Sturm wirft alle aus der Halle

artikel-ansicht/dg/0/

Dabei flatterten bei Silvio Sturm, dem Leiter der Dart-Abteilung des Golzower SV, erst einmal kräftig die Nerven. Grund dafür war die Eröffnung der Veranstaltung, musste Sturm doch eben in seiner Eigenschaft als Turnierverantwortlicher die Akteure begrüßen sowie den Dartern die Regeln des Turniers per Mikrophon näher bringen. Ein Unterfangen, das der Oderbrücher, begleitet von aufmunternden Beifall, mit Bravour meisterte. Da präsentierte sich Golzows alter und neuer Vereinschef Arne Uebelhack wesentlich routinierter. Er dankte in erster Linie dem Organisationsteam um Sturm und wünschte allen Dartern Zielsicherheit. Frank Schütz, Schirmherr, Pokalstifter und Bürgermeister in Personalunion, fasste sich ebenfalls kurz.

Bei den Frauen standen nach der Vorrunde die Golzowerin Daniela Wolter und die drei Kietzer Mädels Kim Golling, Eva Horn und Monika Nehring im Halbfinale. Mit jeweils 3:1-Erfolgen schafften Monika Nehring und Daniela Wolter den Sprung ins Endspiel. Im kleinen Finale siegte mit Kim Golling die jüngste Darterin im Turnier. Die Kienitzerin behielt knapp mit 4:3 gegen Eva Horn die Oberhand und hatte auf dem Heimweg einen weiteren Pokal im Gepäck.

Das Finale erwies sich dann als eine klare Angelegenheit. Daniela Wolter gewann gegen Monika Nehring ungefährdet mit 4:0.

Die Herrenkonkurrenz blieb indes von Überraschungen nicht verschont. Sirko Stelter, der nicht in Expertenkreisen zum erweiterten Favoritenkreis gezählt wurde, konnte bereits nach der Vorrunde seine Pfeile wieder einpacken. Auch der Golzower Heiko Kutz (Gewinner des Gusower Steeldartsturniers) musste nach der Hauptrunde vorzeitig die Segel streichen, als er völlig unerwartet gegen seinen Klubkameraden Olaf Bauer verlor. Zudem durfte die Niederlage des Geburtstagskindes Eric Fudel gegen den Manschnower Pierre Grossmann nicht eingeplant gewesen sein.

Im Achtelfinale kam es zueinem vorweg genommenen Endspiel zwischen Lars Schulz gegen den Kietzer Axel Golling. In einem dramatischen und gutklassigen Match konnte sich Axel Golling knapp mit 4:3 durchsetzen. Auch der Finalist der Golzower Dorfmeisterschaft, der Neuhardenberger Olaf Steinke, schied mit der 1:4-Niederlage gegen Rocco Krüger im Achtelfinale aus.

In den Viertelfinalpartien setzten sich Silvio Sturm, Axel Golling, Rocco Krüger sowie Ronny Wichmann allesamt mehr oder weniger deutlich durch und zogen ins Semifinale.

Die beiden Halbfinalpartien hatten es dann noch einmal in sich. In einer interessanten Begegnung erwischte es dann Rocco Krüger, der am Ende die Überlegenheit von Axel Golling anerkennen musste und mit einer 2:5-Niederlage das Finale verpasste. Im zweiten Halbfinale kochten dann die Emotionen sowie Stimmung nochmals richtig hoch. Doch mit der Unterstützung des Heimpublikums und einer ordentlichen Portion Glück rang Lokalmatador Silvio Sturm den Kietzer Ronny Wichmann im wahrsten Sinn des Wortes hauchdünn mit 5:4 nieder und verhinderte ein reines Kietzer Finale.

Im Spiel um Platz drei ließ Rocco Krüger gegen Ronny Wichmann nochmals seine Klasse aufblitzen und siegte mit 5:2.

Das mit Spannung erwartete Endspiel entpuppte sich dann überraschenderweise als reine "Ein-Mann-Show". Golzows Silvio Sturm war nicht mehr zu bremsen. Pfeil um Pfeil setzte er mit beeindruckender Präzision ins Ziel. Was Kontrahent Axel Golling versuchte, Sturm hatte stets eine passende Antwort parat und durfte mit einem 5:1-Erfolg den Turniererfolg in der Oderbruchhalle bejubeln.