Turner überzeugen beim Saisonhöhepunkt

Der Turn-Nachwuchs des TuS Klingetal hat bei den Landesmeisterschaften in den Kinderklassen in Eberswalde zahlreiche Titel geholt und war damit einer der erfolgreichsten Vereine des Märkischen Turnerbundes.

Die 24 vorqualifizierten Turnerinnen der Leistungsklasse (LK) 4 begannen als erste ihren Mehrkampf. Luise Lüppker, Diana Syklar und Anne Lüdemann (unter 11 Jahre) waren für den TuS am Start. Luise konnte nicht nur an den vier Geräten glänzen, sondern sich auch für einige Finals tags darauf qualifizieren. Silber im Mehrkampf stellte eine vielversprechende Zwischenstation dar.

Die 11- bis 13-jährigen Daria Schuster, Dzeszika Bedurke und Jessika Kunz hatten ähnliches vor. Das gelang aber nur Dzeszika mit dem sechsten Platz im Mehrkampf. Sie war am Balken gestürzt, konnte sich immerhin für die Finals am Stufenbarren und Sprung qualifizieren.

Bei den Turnerinnen der LK3 gewann Julia Boguszewicz mit einem tadellosen Mehrkampf den Titel. Das gelang auch Manina Meinert in der LK2 sowie Jason Gasche (LK4/unter elf Jahre). Silber im Mehrkampf erturnten sich Joelle Adrian und Maurice Fink. Vervollständigt wurde das hervorragende Resultat durch Nicolas Klame, der eine Bronzemedaille erkämpfte.

Leider durften Manina Meinert und Joelle Adrian nicht zum Finale antreten, da es in Brandenburg zu wenig Turnerinnen in der höchsten Leistungsklasse gibt. So hatten einzig die Starter der LK3 und 4 die Chance auf weitere Medaillen. Diese nutzen alle Qualifizierten nach einer gemeinsam verbrachten kurzen Nacht in einer Turnhalle bestens. Viele der 24 möglichen Finals konnten erfolgreich absolviert werden.

Jason Gasche turnte in jedem Finale und errang so weitere vier Gold- und zwei Silbermedaillen. Julia Boguszewicz stand dem mit zweimal Goldund einmal Bronze kaum nach. Auch Maurice Fink konnte zwei Gold- und zwei Silbermedaillen erturnen, Dzeszika Bedurke gewann je einmal Gold und Bronze.

Nicolas Klame konnte einmal Silber und zwei Bronzemedaillen beisteuern und Luise Lüppke einmal Silber sowie Louie Merten einmal Bronze.

Anne Lüdemann belegte zwar nur den sechsten Platz im Sprungfinale, hatte aber trotzdem Grund zum Strahlen, denn sie war als Ersatzturnerin eingesetzt und zeigte sich hier mit dem Finale überraschend erfolgreich.