Kirchengemeinde lädt ein

Wusterwitz (MOZ) Brandenburg Zu folgenden Gottesdiensten und Veranstaltungen lädt die St. Katharinen-, St. Gotthardt- und Christuskirchengemeinde Brandenburg dieser Tage ein: zum ökumenischen Friedensgebet in der St. Nikolaikirche am 5. Juli um 18:30 Uhr, zu Gottesdiensten am Sonntag, 9. Juli, um 9:00 Uhr in der Christuskirche, um 10.30 Uhr in der St. Gotthardtkirche sowie auch in Wilhelmsdorf. In der St. Katharinenkirche gibt es am 9. Juli um 19:30 Uhr eine Konzert für Gitarre solo mit Roger Tristao Adao. Vorzumerken für den 10. Juli ist um 15:00 die "Orgelmusik für Kinder" mit Ulrike Mosch und Anja Puppe in der St. Gotthardtkirche (an der Orgel: Fred Litwinski). Das Trauercafé im Gemeindehaus von St. Katharinen beginnt am 10. Juli um 17:00 Uhr.