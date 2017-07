artikel-ansicht/dg/0/

Weder Regenjacke noch Gummistiefel, dafür Jeans und kariertes Holzfällerhemd: Beim Oder-Hochwasser vor 20 Jahren machte sich der relativ unbekannte Brandenburger Umweltminister Matthias Platzeck als 43-Jähriger einen Namen. Als "Deichgraf" wurde er schnell bundesweit bekannt. Mit offener zupackender Art dirigierte er ein großes Team von Katastrophenschützern. Gleichzeitig hatte er ein offenes Ohr für die Sorgen der Menschen, die um ihr Hab und Gut, aber auch um ihr Leben fürchteten. Viele sahen in ihm einen Retter, aber Wunder konnte er nicht vollbringen. Der 63-Jährige erinnert in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur an das "Zweijahrhundert-Hochwasser", wie er es nennt.

Frage: Es heißt immer wieder: Platzeck hätte beim Oder-Hochwasser nie Gummistiefel getragen und besitze bis heute keine. Haben Sie sich nun ein Paar angeschafft?

Antwort: Ja klar, auf meinem uckermärkischen Hof brauche ich die. Während des Hochwassers trug ich ein paar feste Lederschuhe. Wenn man beim Hochwasser Gummistiefel trägt, ist es meistens schon zu spät.

Frage: Das Hochwasser von 1997 hat einen Neuanfang im Hochwasserschutz bewirkt. Milliarden Euro werden eingesetzt. Kann sich so ein Hochwasser heute noch einmal wiederholen?

Antwort: Wir sind heute um ein Vielfaches besser aufgestellt als 1997. In den vergangenen zwei Jahrzehnten floss viel Geld in den Hochwasserschutz, so in Deichbau und die Schaffung von Überflutungsflächen. Wir haben auch sehr viel in die Verbesserung der Organisation der Einsätze gesteckt. Beim Hochwasser 2013 konnten wir in Brandenburg erste Früchte ernten und kamen, anders als Sachsen-Anhalt, glimpflich davon. Aber heute steckt auch eine ganz andere Wucht bei den Niederschlägen dahinter. Es wird angesichts des Klimawandels nie mehr eine 100-prozentige Sicherheit geben.

Frage: Wenn Sie an den Sommer vor 20 Jahren zurückdenken: Welche Begegnung bleibt Ihnen bis heute in Erinnerung?

Antwort: Nicht nur eine. Ich habe Menschen kennengelernt, zu denen der Draht bis heute nicht abgerissen ist. Ein Beispiel ist Hans-Peter von Kirchbach, General der Bundeswehrtruppen, die dort im Einsatz waren. Auch viele Kameraden der freiwilligen Feuerwehren verdienen Anerkennung und sind mir in Erinnerung geblieben, genau wie tatkräftige und mutige Mitarbeiter des Landesumweltamtes.

Frage: Tausende mussten ihre Häuser verlassen, auch gegen ihren Willen. Vom "Deichgrafen" wurde erwartet, Mut zu machen und Lösungen zu bieten. Wo stießen Sie selbst an Ihre Grenzen?

Antwort: Wir haben versucht, die ganze Zeit möglichst ehrlich und umfassend zu informieren, ohne unnötige Ängste zu wecken und Panik zu verbreiten. Es war oft eine Gratwanderung. Und als die Entscheidung fiel, das Oderbruch zu evakuieren, konnte man nichts beschönigen. Nach vier Toten in den Nachbarländern war unsere Reihenfolge klar: an erster Stelle stehen Leben und Gesundheit der Menschen. Am Ende war nicht ein einziges Menschenleben beklagen.

Frage: In der Storm-Novelle "Der Schimmelreiter" stirbt Deichgraf Hauke Haien mit seiner Familie, weil ein alter Deich bricht. Der zuvor neu gebaute hielt. Sie wurden bundesweit als Deichgraf bekannt. Macht Sie der Titel heute noch stolz?

Antwort: Ach, da ist die Zeit inzwischen drüber weggegangen. Ich habe den Namen über die vier entscheidenden Wochen nicht wahrgenommen und erst danach bemerkt. Der Begriff war ein Ausdruck des Vertrauens der Menschen, das hat mich gefreut. Wir konnten aber vor allem erleben, was in den Menschen an Kraft, Mut und Hilfsbereitschaft steckt. Das war außergewöhnlich.

ZUR PERSON: Matthias Platzeck, 63 Jahre alt, war zu DDR-Zeiten in der Umweltbewegung aktiv und kam 1990 in die Politik. Von 1990 bis 1998 war er Umweltminister in Brandenburg. 2002 wurde der SPD-Politiker Ministerpräsident und Nachfolger von Manfred Stolpe. Das Amt gab er aus gesundheitlichen Gründen 2013 auf. Er ist heute Vorsitzender des Deutsch-Russischen Forums und wirkt als Schlichter in Tarifkonflikten.