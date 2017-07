Minigolfanlage öffnet wieder am Sonnabend

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Am Sonnabend eröffnet wieder die Minigolfanlage auf der Insel. Die Öffnungszeiten werden bis auf weiteres von Mitarbeitern der Eisenhüttenstädter Freizeit- und Erholungs GmbH abgesichert. Gespielt werden kann auf einer 18-Loch-Turnieranlage. Der Kiosk bietet Snacks und Drinks an. Wer nicht spielen, sondern sich einfach nur erholen will, genießt das bei einem Kaffee. Die Minigolf-Anlage soll bis Ende Oktober, vorerst an den Wochenenden je nach Witterung geöffnet sein, am Sonnabend von 12 bis 18 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. In den Sommerferien ist die Anlage auch freitags von 14 bis 18 Uhr nutzbar.