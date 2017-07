42 Stufen in Richtung Wasser

artikel-ansicht/dg/0/

Grünheide (MOZ) Nachdem der Bürgerpark neben dem ehemaligen "Hotel am Peetzsee" vor wenigen Wochen eröffnet worden ist, lässt die Gemeinde Grünheide jetzt auch die Freifläche an der Karl-Marx-Straße 13/14 herrichten. Ursprünglich sollte dort der Park entstehen.

