Schüler lernen Unternehmen kennen

Bad Freienwalde (MOZ) 15 junge Leute haben auch in diesem Schuljahr die Gelegenheit genutzt, sich für ein Schülerstipendium in Märkisch-Oderland zu bewerben. Aus ihrer Sicht nutzen aber zu wenig Altersgenossen diese Chance, sich mit Unternehmen und Ausbildungsmöglichkeiten in der Region zu befassen.

Sie kommen vom Bertolt-Brecht-Gymnasium in Bad Freienwalde, der Oberschule Letschin, dem Gymnasium auf den Seelower Höhen, dem Evangelischen Johanniter-Gymnasium Wriezen, dem Oberstufenzentrum Märkisch-Oderland, der Oberschule "Anne Frank" in Strausberg und der Stadtschule Altlandsberg: die jungen Frauen und Männer, die sich neben ihren schulischen Verpflichtungen in den vergangenen sechs Monaten in verschiedenen Unternehmen im Landkreis umgeschaut und dort ein konkretes Projekt umgesetzt haben.

Wenn sie denn bis zum Ende dabei geblieben sind. "Drei Partnerschaften sind zwischenzeitlich beendet worden", sagte Gudrun Thiessenhusen, Leiterin des Oberstufenzentrums Märkisch-Oderland und Moderatorin der Abschlussveranstaltung am Montagabend im Jugend-, Kultur-, und Bildungszentrum "OFFI" der Stiftung SPI in Bad Freienwalde. "Abbrüche gehören dazu", erklärte sie und verwies darauf, dass diesmal in zwei Fällen die Vorbereitung auf den Schulabschluss stärker in den Fokus der Stipendiaten gerückt war.

Für Tobias Uhlmann aus Petershagen-Eggersdorf, der bereits zum zweiten Mal dabei war, auch ein Grund, im nächsten Jahr auf eine Neubewerbung möglicherweise zu verzichten. Er hatte sich diesmal in der Klinik am See über die Menschen informiert, die den Betrieb meist im Hintergrund absichern - im Technischen Bereich, in der Küche oder auch in der Verwaltung und darüber einen kurzen Film gemacht. Das wiederum bedeutet jedoch nicht, dass er seinen Weg in diese Richtung einschlagen will. "Jobmäßig sieht es da eher nicht so gut aus", meint er und gibt offen zu, bei der Berufswahl noch auf der Suche zu sein.

Ganz anders sieht das bei Lea Regenberg aus Bad Freienwalde aus, die schon das dritte Mal dabei ist. Während sonst der Arbeitskreis Schule und Wirtschaft in Märkisch-Oderland die Patenunternehmen sucht, hat sie diesmal selbst ein Unternehmen gewonnen: die Apotheke Witzke in der Kurstadt. "Wir sind beim Schülerstipendium erstmals dabei", berichtet Jana Hartfiel. "Das ist eine gute Sache - auch für die Nachwuchsgewinnung." Praktika für Schüler und Studenten würden dagegen schon länger angeboten, erzählt sie. Ursprünglich hatte Lea Rebenberg mal Bankkauffrau werden wollen. "Zahlen interessieren mich", sagt sie und hat nach einem Schülerstipendium bei der Sparkasse Märkisch-Oderland und einer LVM-Versicherungsagentur aber entschieden, dass das nicht das Richtige für sie ist. "Ich spiele Querflöte und würde gern zur Bundeswehr gehen", erzählt die Elftklässlerin. Wenn aus dieser Kombination Hobby und Beruf nichts werden sollte, stehe nun aber ein Pharmazie-Studium an zweiter Stelle.

Vanessa Müller aus dem Küstriner Vorland kann inzwischen sogar auf vier Schülerstipendien in Seelow zurückblicken - bei der Wohnungsbaugesellschaft (Sewoba), Taxi Kaiser, Landtechnik Mielke und Augenoptik Schuster. "Das Schülerstipendium müsste man aber noch viel bekannter machen", meint die Zwölftklässlerin, die inzwischen mit einem Dualen Studium im Gesundheitsmagement beziehungsweise beim Zoll liebäugelt.

Ihre jüngere Schwester Marie-Luise war ebenfalls bei der Sewoba und zuletzt bei Landtechnik Mielke, die sich seit Beginn für das Stipendium engagiert. Ihr Projektergebnis soll schon bald im Internet stehen - die mit den Betreuern erarbeitete, aber weitgehend selbst gestaltete Homepage des Patenunternehmens.