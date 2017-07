Turm liegt auf dem Trockenen

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) In der Oranienburger Turm-Erlebniscity werkeln die Bauarbeiter seit Ende Mai. Wellenbecken, Solebad und sanitäre Anlagen werden einer "regelrechten Frischzellenkur unterzogen", sagt Geschäftsführer Kay Dubenow. Trotz unvorhersehbarer Mängel soll der Eröffnungstermin am 25. Juli gehalten werden.

artikel-ansicht/dg/0/1/1586425/

Er nimmt die weiße Fliese aus dem Karton, schmiert den speziellen Schwimmbad-Kleber darauf und passt sie Fuge-auf-Fuge an die bereits verlegten Fliesen an. Uwe Schmidt ist einer der 20 Bauarbeiter, die derzeit verschiedene Bereiche im Turm renovieren. Bis beispielsweise das Wellenbecken in neuem Glanz erstrahlen kann, müssen zirka 150 000 Fliesen verlegt werden.

Wenn diese verklebt wurden, der Kleber getrocknet ist, kann wieder Wasser eingelassen werden. "Bis das Becken vollgelaufen ist, dauert es 48 Stunden", sagt Bastian Gebhard, technischer Leiter des Schwimmbads. Zeit, die eingeplant werden konnte. Dennoch kann nicht garantiert werden, dass die renovierte Erlebniscity am 25. Juli wieder in allen Bereichen zugänglich ist. Momentan kann nur im Sportbad geschwommen werden. "Wir versuchen zwar den Termin zu halten, aber die entdeckten Baumängel aus vergangenen Jahren erschweren das", sagt Geschäftsführer Kay Dubenow. Im alten Beton hatte sich Nässe angesammelt, weil damals Material verwendet wurde, das ungeeignet für ein Schwimmbad ist. Nun muss das Betonbecken komplett ersetzt werden: Das alte Material wird herausgestemmt, neuer Estrich wird gegossen. Eigentlich wäre das nach 15 Jahren Betrieb noch nicht nötig, aber durch den Pfusch bleibt den Schwimmbad-Renovierern nichts anderes übrig. "Jetzt machen wir es richtig", sagt Dubenow und hofft auf Verständnis der Kunden, falls sich der Eröffnungstermin noch verschiebt. An den geplanten Kosten von rund 800 000 Euro hingegen werde sich wohl nichts mehr ändern, sagt der Geschäftsführer.

In den Duschen werden derweil Mosaikfliesen verklebt, die Elektroanlagen ausgetauscht und neue Armaturen installiert. Das Solebad hingegen befindet sich noch im Rohbau-Look: Unverputzte Wände, an der Außenschleuse baumelt der alte Windfang. Auf den Steinliegen, die künftig den Gästen Entspannung im Salzwasser ermöglichen sollen, kann noch niemand Erholung suchen. Bis es soweit ist, arbeiten die Bauarbeiter auf Hochtouren. "Teilweise sogar am Wochenende", sagt Dubenow. Technische Abläufe dürften aber nicht verkürzt werden, Silikon brauche Aushärtungszeit, darauf weist der technische Leiter Gebhard hin.