Im Doppelzweier

München/Brandenburg (MOZ) Zweimal zwei: Der Ruderclub Beeskow war beim Vergleich der besten Nachwuchs-Boote in München und Brandenburg jeweils mit einem Doppelzweier am Start - mit unterschiedlichem Erfolg.

Es waren zwei wirkliche Höhepunkte für die Leistungs-Ruderer des RC Beeskow: Auf der Olympiastrecke in München fanden die deutschen Meisterschaften der Junioren statt, und in Brandenburg/Havel trafen sich die besten 12- bis 14-jährigen Mädchen und Jungen der Bundesrepublik zu ihren Titelkämpfen, der 49. Auflage des Bundeswettbewerbs. Insgesamt waren mehr als 1000 Teilnehmer von 179 Vereinen in 442 Booten am Start.

Charlotte Gorsky und Christin Hahn saßen in der bayrischen Hauptstadt im leichten Doppelzweier der Juniorinnen. Gegen namhafte Konkurrenz waren sie in ihrer Klasse die einzige ostdeutsche Mannschaft unter 26 gemeldeten Booten von den starken Vereinen und Bundesstützpunkten der alten Bundesländer.

Für die beiden Ruderinnen aus der Kreisstadt, die in ihrem relativ kleinen Verein natürlich bei weitem nicht die Trainingsmöglichkeiten und Betreuung im Vergleich zu den Gegnerinnen haben, eine riesige Herausforderung. Deshalb konnte nur das Ziel sein, sich im Mittelfeld dieser starken Konkurrenz zu behaupten. Und das ist ihnen auch gelungen.

Charlotte Gorsky und Christin Hahn konnten sich bis in Hoffnungslauf durchkämpfen und erfüllten somit die interne, selbstgesetzte Zielstellung. Wenn auch der ganz große Erfolg ausgeblieben ist, waren allen die Teilnahme an diesen Meisterschaften und die Rennen auf der Olympiastrecke ein prägendes Erlebnis für die beiden RCB-Mädchen.

Derweil hatten sich Jan-Gregor Kurylyszyn und Marten-Laurin Büttner auf den vorangegangenen Regatten für den Bundeswettbewerb der Ruderer in Brandenburg qualifiziert und vertraten so das gastgebende Bundesland im Jungen-Doppelzweier der Altersklasse 12 bis14. Zunächst galt es die Langstrecke über 3000Meter zu absolvieren und danach auf der "normalen" 1000-m-Distanz an den Start gehen.

Über die Langstrecke war die Leistung des Duos nicht ausreichend, um in die Finalkämpfe einzugreifen. Ein starker Wind und der daraus resultierende hohe Wellengang bereiteten den Beeskowern doch einige Probleme.

Entsprechend den Zeiten der Lang-Distanz erfolgte die Zuordnung zu den einzelnen Leistungsabteilungen für die 1000m. Und da konnten Kurylyszyn/Büttner ihr Rennen gewinnen, somit eine Goldmedaille in Empfang nehmen - ein kleines Trostpflaster für das doch etwas enttäuschende Ergebnis zuvor, hatten sie doch ihre wirkliche Leistungsstärke gezeigt.

Unabhängig von den erbrachten Leistungen waren es für Jan-Gregor und Marten-Laurin als Mitglieder der Mannschaft des Landes Brandenburg unvergessliche Rudertage.