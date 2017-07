Junge Bühnentalente gesucht

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Mit viel Applaus haben sich die Teilnehmer der Musicalwerkstatt im Club Marchwitza in Eisenhüttenstadt jüngst in die Sommerpause verabschiedet. "Rebecca" hieß das zweistündige Stück, für das sie zuvor monatelang geprobt hatten. Es ging um Liebe, Wut, Intrigen, Versöhnung - hier und da gespickt mit viel Witz.

Zwar gab es keine professionelle Bühne, doch das Clubhaus in den Diehloer Bergen hielt jede Menge Möglichkeiten parat und ließ der Fantasie freien Raum. Eine Hochtreppe fungierte beispielsweise als Felsenklippe am Meer. Und der Club-Innenhof entführte die zahlreichen Besucher mal ins Herrschaftshaus, mal an den Strand oder auf einen Maskenball. Schnell entwickelte sich vor vielen verschiedenen Kulissen eine spannende Geschichte um dunkle Geheimnisse ehrenwerter Persönlichkeiten, zerreibende Psychospiele, puren Neid oder seelische Abgründe. Nach zwei Akten honorierten die Zuschauer den erlebten Abend mit viel Beifall - und spätestens damit hatten sich all die arbeitsintensiven Stunden, das Textlernen und das Schauspieltraining gelohnt.

Seit nunmehr drei Jahren bietet der Verein Interkultur Vielfarben, der Träger des Club Marchwitza ist, wieder eine Musicalwerkstatt an. Zuvor gab es ein paar Jahre Pause, doch die Idee war geblieben - schon allein durch die Musical-Sommercamps, die jedes Mal großen Anklang fanden und den Wunsch nach mehr weckten. Geleitet wird die Musicalwerkstatt, die immer freitags von 16.30 Uhr bis etwa 18 Uhr stattfindet, von Kerstin Hämmerling, deren Name längst kein unbekannter mehr ist. Nicht nur weil sie Lehrerin an den Rahn-Schulen in Neuzelle ist, sondern vor allem auch, weil sie sich schon seit Jahren als Regisseurin für Jugendprojekte engagiert. Auch Schneemann "Snowy" hat sie mehrere Jahre begleitet.

Zwölf Mitglieder hatte die Musicalwerkstatt zuletzt. Doch einige der jungen Leute hören jetzt auf - aus ganz verschiedenen Gründen. "Es können sich also gern wieder Jugendliche bei uns melden", betont Anne Krapp vom Club Marchwitza. Eine strenge Altersgrenze gibt es nicht. Aber Interessenten sollten zumindest in der sechsten Klassenstufe sein, heißt es aus dem Clubhaus. Wer Lust hat, könne einfach anrufen oder aber vorbeischauen. Allerdings kommt die kreative Gruppe erst wieder nach der Sommerpause zusammen. Und dann wird auch erst entschieden, an welchem Musical das nächste Mal gearbeitet wird. Da steht noch gar nichts fest. Die Spannung bleibt.

Informationen unter Tel. 03364 46047