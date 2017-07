Gerichtsverhandlung mit Knalleffekt

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1586434/

Staatsanwalt Cyrill Klement als Vertreter der Anklage warf dem Nauener Wählerbestechung und versuchte Nötigung des Kreiswahlausschusses vor. Im Zuge der Landratswahl hatte Heydt in einer spektakulären Aktion am 1. Februar 2016 jedem Wahlberechtigten fünf Euro für die Unterstützungsunterschrift in eine von drei Kandidatenlisten gegeben, die im Bürgerbüro der Stadt auslagen. Der zweite Anklagepunkt bezog sich auf ein Statement über die Verletzung der Gleichbehandlung, das als letzten Satz eine Todesandrohung enthielt und das Raimond Heydt in der Sitzung des Kreiswahlausschusses verlas.

"Sie brauchen keine Angst zu haben. Die Anklage auf Wählerbestechung wurde fallen gelassen", mit diesen Worten musste Richterin Ryl den ersten drei Zeuginnen zu diesem Anklagepunkt erst einmal die Angst vor den Aussagen nehmen. Denn alle, die das Geld angenommen hatten, wurden mit dem Vorwurf der Wählerbestechung konfrontiert und erschreckt. Die Befragung der Zeugen durch Richterin, Staatsanwalt und den Verteidiger, Rechtsanwalt Ulrich von Klinggräff, ergab jedoch, dass sich die Unterschriftswilligen ohne Einflussnahme frei zwischen den Listen für die Piratenpartei, der Partei "Die Partei" und dem Einzelkandidat entscheiden konnten. Und keiner der Zeugen sah etwas strafwürdiges in der Geldzuwendung. "Schließlich gibt es bei den etablierten Parteien ja auch Wahlgeschenke wie Äpfel oder Kugelschreiber", so Zeugin Martina Laufer.

Auch der Leiter des Bürgerbüros, Gunnar Geißler, bestätigte in seiner Befragung als Zeuge, dass die Unterschriften ohne Beeinflussung geleistet wurden. Zum zweiten und schwerwiegenderen Anklagepunkt der Nötigung des Kreiswahlausschusses sagte der als Zeuge geladene Kreiswahlleiter des Landkreises Havelland, Lothar Marquardt, aus. "Die Piratenpartei hatte genug Unterstützerunterschriften und ich hatte schon eine Zulassung zur Wahl im Wahlausschuss empfohlen. Deshalb war seine vorbereitete Rede über Freiheit und Grundrechte mit der provokanten Tötungsandrohung eine unnötige Nötigung." Lothar Marquardt erklärte weiterhin, dass Raimond Heydt darauf mit einem Hausverbot belegt und Strafantrag gestellt wurde. Zu diesem Thema sollten noch einige wartende Zeugen befragt werden, als Raimond Heydt der Richterin überraschend und als Knalleffekt einen Beschluss des Amtsgerichtes Rathenow vorlegte, in dem in der Strafsache der Nötigung die endgültige Einstellung des Verfahrens gegen die Zahlung von 150 Euro .bescheinigt wurde. Richterin Ryl meinte nur kopfschüttelnd: "Warum haben Sie das nicht schon früher bekannt gegeben? Dann hätten die Zeugen nicht solange warten müssen." Im Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit, die auch durch das fast 1,5 Stunden lange politische Statement von Raimond Heydt zu Anfang der Gerichtsverhandlung bedingt war, vertagte die Richterin die Urteilsverkündung zum Anklagepunkt Wählerbestechung auf den 12. Juli.