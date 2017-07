Hoch-Zeit der Segler auf dem Scharmützelsee

artikel-ansicht/dg/0/

Geschäftiges Treiben: In den Sommermonaten herrscht auf dem Märkischen Meer - hier der 15-er Jollenkreuzer von Steuermann Detlef Redmann (in Rot) - reger Segel-Verkehr. © Alexander Winkler

Zuletzt stand die Langstrecken-Wettfahrt des SC Einheit Bad Saarow auf dem Programm. Die Regatta führte nach Wendisch Rietz und zurück, unter anderem siegten bei den Jollen Marlon Zilch/Jörg Noglinsky (SG Scharmützelsee/VFS Wannsee), die genau zwei Stunden und fünf Minuten unterwegs waren.

Am Sonnabend richtet der Saarower Segler-Verein am Werl seinen internen Yesterday-Cup aus - eine Spaß-Regatta, bei der sich die Erwachsenen - unterteilt nach Gewichtsklassen, bis und über 80 Kilo (Frauen dürfen lügen, heißt es in der Ausschreibung ...) - im Opti versuchen. Eben ganz so wie früher, gestern, als sie noch jung waren. Es ist dies eine Dankeschön-Veranstaltung des Vereins-Nachwuchses, mit der dieser quasi die Jugendarbeit beim SSVaW würdigt.