Deutschlands wohl berühmtestes Pegelhäuschen in Ratzdorf

artikel-ansicht/dg/0/

Ratzdorf (dpa) Das Pegelhäuschen in Ratzdorf gilt seit dem Oderhochwasser 1997 als das bekannteste in ganz Deutschland. Während der Berichterstattung über die Flut war es ein beliebtes Fotomotiv. Stand das Häuschen mit der roten Digitalanzeige doch Ende Juli 1997 auf seinem Sockel aus Pflastersteinen mitten im Hochwasser und zeigte für Ratzdorf den Rekordwert von 6,88 Metern an.