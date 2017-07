Ohne Spenden geht es nicht!

artikel-ansicht/dg/0/

Fläming (MZV) Nach dem Ärger mit der mehrfach aufgebrochenen und schließlich gestohlenen Spendenbox des Freienthaler Beobachtungsturmes hat sich der Förderverein Großtrappenschutz entschieden, diese vorläufig nicht mehr einzurichten. Durch die Veröffentlichung in Brawo fühlten sich einige Leser jedoch angeregt, den Förderverein direkt zu unterstützen. So gab es hier nun mehrfach Grund zur Freude.

artikel-ansicht/dg/0/1/1586449/

Die Augenarztpraxis Silke Westfahl und Immobilienbüro Steinhardt aus Bad Belzig spendeten jeweils 250 Euro dem Großtrappenschutzverein. Gelder, die dringend benötigt werden. Zwei symbolische Schecks wurden an Norbert Eschholz vom Verein übergeben.

Die Augenarztpraxis Silke Westfahl und Immobilienbüro Steinhardt aus Bad Belzig spendeten jeweils 250 Euro dem Großtrappenschutzverein. Gelder, die dringend benötigt werden. Zwei symbolische Schecks wurden an Norbert Eschholz vom Verein übergeben. © MZV

Einer der Helfer ist der Metallbauer Dirk Teube mit seinem 1-Mann-Betrieb aus Kassel. Er verfolgt die Vereinsaktivitäten genau. Ursprünglich aus dem brandenburgischen Königs-Wusterhausen stammend, hat er in seiner Kindheit und Jugend die Großtrappen erlebt. Diese Eindrücke ließen ihn nicht mehr los.

Umso betroffener war er, als er den restlosen Bestandszusammenbruch zu Beginn der 1990er Jahre mitverfolgen musste. Wann immer es seine Zeit erlaubt, besucht er nun die Großtrappen-Balzplätze bei Freienthal oder im Havelland. Als er erfuhr, dass für die diesjährige Auswilderung der Jungtrappen kurzfristig ein Tor für das Baitzer Schutzareal benötigt wird, war er sofort zur Stelle und bot seine Unterstützung an. So hat er ein Tor im 4-stelligen Eurowert angefertigt, geliefert, montiert und an den Verein kostenfrei übergeben.

Auch Unternehmer aus der Region sicherten Hilfe zu. Die Augenärztin Silke Westfahl und die Immobilienbüroinhaber Rebecca und Torsten Steinhardt haben die Trappenbalz beobachtet und sich über die Schutzmaßnahmen informiert. Als sie nun vom Spendenklau erfuhren, war der Entschluss zur Sofort-Hilfe schnell gefasst. Diese wird für die Ausstellung in der Baitzer Vogelschutzwarte verwendet, in der die Tierwelt des Flämings dargestellt ist. Mit einer zweckgebundenen Spende hat die HIT-Stiftung bereits zum Jahreswechsel dafür gesorgt, dass der 20 Jahre alte Freienthaler Trappenschutzzaun über mehrere 100 Meter erneuert und um über vier Hektar erweitert werden konnte. Diese Einfriedung wird von Großtrappen und anderen Bodenbrütern gern genutzt. Vögel können über den 2,50 Meter hohen Zaun nach Belieben ein und aus fliegen. Füchse, Marderhunde, Waschbären, Minks und Wildschweine müssen draußen bleiben. Diese besonderen Schutzzonen haben einen durchschlagenden Erfolg. In diesem Areal werden deutlich mehr junge Großtrappen flügge als im Freiland. Den genannten und nichtgenannten Spendern gilt ein herzliches Dankeschön des Fördervereins Großtrappenschutz e.V..

Eine besondere Form der Vereinsunterstützung ist die Übernahme einer Trappenpatenschaft. Für die diesjährigen Küken werden noch Paten gesucht. Die Spender tragen mit ihrer Hilfe dazu bei, dass die aufwendige Aufzucht und Auswilderung der Jungvögel erfolgreich verlaufen kann. Unterstützungswillige wenden sich an Vereinsvertreter unter 0333878/60194 oder 0172/3900891 beziehungsweise besuchen die Internetseite des Fördervereins Großtrappenschutz e.V. unter www.grosstrappe.de .