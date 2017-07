Sommerpause des Mobilen Bürgerservice

artikel-ansicht/dg/0/

Ab dem 6. September sind die Mitarbeiter des Amtes Brück dann wieder, wie gewohnt, zu erreichen: mittwochs (außer an Feiertagen) in der Zeit von 9.00 bis 11.00 Uhr in der Kita "Kleine Strolche", Lehniner Straße 11 A, in Golzow und von 13.00 bis 15.00 Uhr im Gemeindehaus Borkheide, Kirchanger 3 in Borkheide.