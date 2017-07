Sommernachtsball & Familiennachmittag

artikel-ansicht/dg/0/

Dippmannsdorf (MZV) Am kommenden Sonnabend, 8. Juli, findet der diesjährige Sommernachtsball in Dippmannsdorf statt. Ab 20.00 Uhr lädt der Bürgerverein bei sommerlicher Stimmung zum gemütlichen Beisammensein ins Naturbad ein.Mit musikalischer Untermalung durch ein DJ-Team können die Gäste den Abend entweder gemütlich bei sanfter Beleuchtung am Rande des Naturbadeteiches ausklingen lassen oder eine stimmungsvolle Tanzparty auf der Tanzfläche erleben. In jedem Fall werden sich die Vereine des Ortes mit erfrischenden Getränken und leckeren Speisen um die Versorgung der Gäste kümmern - beste Voraussetzungen für eine gesellige Sommernacht in Dippmannsdorf!