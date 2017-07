Zehnjähriger verletzt

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (mo) Ein zehnjähriger Junge wurde am Dienstagnachmittag in Oranienburg angefahren. Er war mit seinem Fahrrad am Kreisverkehr Saarlandstraße/Berliner Straße unterwegs. Der Fahrer eines Suzuki übersah den Jungen offenbar und fuhr ihn an. Das Kind wurde in ein Krankenhaus gebracht, ist aber nach Angaben von Ariane Feierbach, Sprecherin der Polizeidirektion Nord, nicht lebensbedrohlich verletzt.